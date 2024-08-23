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У Москві невідомі підпалили залізничний пост

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Москві невідомі підпалили залізничний пост
Yевідомі відкрутили вентиляційні решітки посту та через отвори закинули всередину коктейль Молотова
фото ілюстративне

На місці події поліцейські виявили пляшку з легкозаймистою рідиною

У Москві невідомі підпалили залізничний пост, будівлю було закидано коктейлями Молотова. Про повідомляють російські пабліки.

Як зазначається, у ніч на 23 серпня загорівся пост секціонування електромережі, розташований на ділянці Хімки-Східня Жовтневої залізниці та складається з двох приміщень. За попередніми даними, невідомі відкрутили вентиляційні решітки та через отвори закинули всередину коктейль Молотова.

На місці працювало кілька пожежних розрахунків, але пост повністю згорів. Спалений стовп використовувався для перерозподілу електроенергії між сусідніми ділянками в залежності від поточного навантаження.

На місці події поліцейські виявили пляшку з легкозаймистою рідиною. Найближчим часом буде порушено кримінальну справу.

Раніше повідомлялося, що три шафи системи керування електрообігрівом стрілок згоріли в Люберецькому районі на залізниці у Підмосков'ї. Як зазначається, невідомий відкрив три шафи на перегоні Овражки-Родніки. Відразу після цього він підпалив їх, у результаті вони повністю вигоріли.

До відома, Нафтобаза, яка палає на Ростовщині шостий день, знову зазнала атаки дрона.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії. Також безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого зафіксовано влучання в нафтобазу. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Василь Голубєв. 

21 серпня, пізно ввечері стався черговий вибух цистерни з паливом, що спричинило ще більший спалах вогню. Місцеві жителі повідомляють, що заграву від пожежі було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, що розташоване за десятки кілометрів.

Вчора, 22 серпня, на атакованій українськими дронами нафтобазі у Пролетарську Ростовської області вибухнула ще одна цистерна з паливом.

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Теги: пожежа диверсанти росія залізниця

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