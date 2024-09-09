Що лишилося від авіабази під Волгоградом після удару Сил оборони: супутникові знімки

Британські розвідики оцінили масштаби руйнувань на аеродромі «Маринівка»

Удар Сил оборони України по авіабазі «Маринівка» у Волгоградській області РФ 22 серпня 2024 року спричинив масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

За даними британських розвідників, результатом удару стало: чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення.

Супутниковий знімок аеродрому «Маринівка» фото: британська розвідка

Супутниковий знімок аеродрому «Маринівка» фото: британська розвідка

Супутниковий знімок аеродрому «Маринівка» фото: британська розвідка

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня російське місто Калач-на-Дону Волгоградської області зазнало атаки безпілотників. Мешканці повідомили про серію вибухів близько 3:30 ночі, після чого спалахнула пожежа на летовищі.

Згодом стало відомо, що СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Згідно з відкритими даними, на авіабазі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС та ППО. Також там могли базуватись винищувачі Су-34.