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Що лишилося від авіабази під Волгоградом після удару Сил оборони: супутникові знімки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Що лишилося від авіабази під Волгоградом після удару Сил оборони: супутникові знімки
Супутниковий знімок аеродрому «Маринівка»
фото: британська розвідка

Британські розвідики оцінили масштаби руйнувань на аеродромі «Маринівка»

Удар Сил оборони України по авіабазі «Маринівка» у Волгоградській області РФ 22 серпня 2024 року спричинив масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

За даними британських розвідників, результатом удару стало: чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення.

Супутниковий знімок аеродрому «Маринівка»
Супутниковий знімок аеродрому «Маринівка»
фото: британська розвідка
Супутниковий знімок аеродрому «Маринівка»
Супутниковий знімок аеродрому «Маринівка»
фото: британська розвідка
Супутниковий знімок аеродрому «Маринівка»
Супутниковий знімок аеродрому «Маринівка»
фото: британська розвідка

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня російське місто Калач-на-Дону Волгоградської області зазнало атаки безпілотників. Мешканці повідомили про серію вибухів близько 3:30 ночі, після чого спалахнула пожежа на летовищі.

Згодом стало відомо, що СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. 

Згідно з відкритими даними, на авіабазі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС та ППО. Також там могли базуватись винищувачі Су-34.

Теги: росія аеродром британська розвідка

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