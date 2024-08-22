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Кіберфахівці розвідки атакували низку телеканалів Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кіберфахівці розвідки атакували низку телеканалів Росії
Російські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію. Проте через їхні дії було припинено трансляцію відразу девʼятьох російських телеканалів
фото: з відкритих джерел

Низка телеканалів були змушена припинити мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували низку телеканалів Росії. По російському телебаченню показали правдиві відео про війну в Україні. Про це повідомляють джерела у спецслужбах.

Як повідомляють джерела, відео від Головного управління було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів «Пєрвоуральськ ТВ», «Євразія 360», «Євразія. Пєрвий канал» та інших. Частина атакованих каналів входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.

Російські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію. Проте через їхні дії було припинено трансляцію відразу девʼятьох російських телеканалів, а саме «Євразія 360», «Євразія Пєрвий канал», «Пєрвоуральськ ТВ», «Луганськ 24», «Пєрвий республіканскій», «СпБ», «Оплот», ТВ-3 та «Пєрвий російській».

Джерела наголошують, що це не завадило кіберфахівцям розвідки у збереженні доступу до серверів телекомпаній.

Відтак, низка телеканалів були змушена припинити мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки. Про це свідчать і публічні звернення до телеглядачів.

Станом на ранок 22 серпня лише телеканал «Євразія 360» та ТВ-3 частково відновили свою роботу. Мовлення інших каналів лишається заблокованим.

Раніше повідомлялося, що хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони завершили масовану DDOS-атаку на інтернет-інфраструктуру росіян. Унаслідок атаки вдалось уразити найбільші банки та урядові ресурси РФ. 

Нагадаємо, кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з хакерською групою «ВО Team» паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю держави-агресора Росії.

Теги: розвідка кібератака

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