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Єврокомісія поставила крапку в питанні транзиту російської нафти через Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Єврокомісія поставила крапку в питанні транзиту російської нафти через Україну
Єврокомісія закликала держави-члени ЄС якнайшвидше зменшити залежність від російського викопного палива
фото з відкритих джерел

Єврокомісія дослідила вплив санкцій України на «Лукойл» і зібрала інформацію з усіх сторін

Після вивчення ситуації з припиненням транзиту нафти російського «Лукойла» через Україну Європейська комісія заявила, підстав непокоїтись через енергетичну безпеку Словаччини та Угорщини немає. Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в коментарі «Радіо Свобода».

Домбровскіс зазначив, що Єврокомісія дослідила вплив санкцій України на «Лукойл» і зібрала інформацію з усіх сторін – Словаччини, Угорщини, України та Хорватії, – «щоб отримати повну та точну картину ситуації".

«Поставки сирої нафти через трубопровід «Дружба» тривають, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою», – додав він.

За словами віцеголови Єврокомісії, від української влади отримали підтвердження, що транзит сирої нафти з Росії до Угорщини та Словаччини не зазнав впливу, оскільки «Лукойл» не є її власником.

«Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо з зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід JANAF (пролягає у Хорватії, Сербії та Угорщині – ред.)», – вказав Домбровскіс.

Посадовець також зазначив, що Єврокомісія вкотре закликала держави-члени ЄС якнайшвидше зменшити залежність від російського викопного палива.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович надіслав листи очільникам угорського й словацького урядів, а також президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому висловив готовність країни транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини. Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Хорватію в тому, що вона є ненадійним партнером для транзиту нафти.

Раніше Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії «Лукойл» через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій. 

Зокрема, Україна не має намірів скасовувати санкції проти російської компанії «Лукойл». Запроваджені обмеження не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та інших країн Європи.

Згодом глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Як повідомлялося, суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл».

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу». 

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Теги: санкції Єврокомісія Європейський союз Угорщина Словаччина нафта росія

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