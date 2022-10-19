У РФ жінки протестують проти війни, поки влада урочисто відкриває дорогу на кладовище  

Завдяки мобілізацій, росіяни переконалися, що в їхній армії та військкоматах панує безлад

У Росії поодинокі громадяни наважуються виказати своє ставлення до політики Кремля та його господаря-диктатора Володимира Путіна. Наприклад, жінка на інвалідному візкові в Єкатеринбурзі виїхала на вулицю з плакатом проти війни (на головному фото).

Урочистий останній путь для окупантів

Тим часом у Алатирському районі Чувашії урочисто відкрили дорогу на цвинтар. Підрядником будівництва стала компанія «Успіх». На будівництво виділили 1,3 млн рублів, з них 130 тис. зібрали місцеві жителі.

Відкриття нової дороги завдовжки 700 м анонсували як турботу про комфорт місцевих жителів. Тож росіянам дали настанову берегти «новобудову». Тим часом місцева влада дозволила хоронити ліквідованих на війні в Україні вояків на меморіальних алеях.

Театральний протест

У театрі Санкт-Петербурга глядач почав кричати «Ні війні», сидячи поруч із губернатором міста Олександром Бегловим Цей перформанс влаштував активіст, психолог Кирило Федоров у Малому драматичному театрі.

«Була надія, що зал підтримає. Цього не сталося. Беглов зніяковіло посміхнувся. Артисти продовжили поклони», – зізнався правозахисник.

Як відомо, мешканка Томська провела антивоєнну акцію, збривши волосся на Новособорній площі. Вона склала волосся в коробку, а потім підняла її вгору, показавши напис «Ні – значить ні».

Нагадаємо, ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков пояснив, чому кремлівський диктатор Володимир Путін та російське міноборони поквапилися заявити, мовляв, через два тижні мобілізація закінчиться. Представники влади РФ злякалися і зробили вигляд, що вони цю мобілізацію припинили. Тим більше, попереду призов (із 1 листопада – ред.) і наберуть строковиків. А коли «гарматне м'ясо» закінчиться, вони будуть далі набирати.

Те, що відбувається зараз в російській армії, говорить про те, що там повний бардак і некерованість, вважає політик.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін ще не підписував указ про завершення часткової мобілізації, але у регіонах, які виконали мобілізаційне завдання, процес вичерпано та зупинено, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Додамо, що 17 жовтня у Московській області та Москві заявили про завершення часткової мобілізації.

Раніше, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.