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Підривають мости та стягують мобілізованих: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підривають мости та стягують мобілізованих: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
фото з відкритих джерел

Гайдай: ««Градами» та «Смерчами» розстрілюють деокуповані населені пункти»

Російські загарбники підірвали декілька мостів в Луганській області, аби унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ. Також рашисти підтягнули багато техніки та мобілізованих в область. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Окупанти підтягнули в регіон багато техніки та підірвали декілька мостів», - зазначив очільник ОВА.

Гайдай також зазначив, що українські артилеристи на Луганщині чітко влучають у склади та командні пункти окупантів. За словами Гайдая, окупанти танками, «Градами» та «Смерчами» розстрілюють деокуповані населені пункти. Саме тому повертатись туди цивільним небезпечно.

«З лікарень та закладів освіти Луганщини росіяни вивозять обладнання та оргтехніку», - додав очільник області.

Нагадаєм, триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новокалинове та Мар’їнка Донецької області.

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Теги: Сергій Гайдай Луганщина росіяни рашисти окупанти контрнаступ

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