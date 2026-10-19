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У Росії хочуть забов'язати виробників вбудовувати шифрування ФСБ у смартфони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Росії хочуть забов'язати виробників вбудовувати шифрування ФСБ у смартфони
РФ зобов'яже виробників 5G-смартфонів вбудовувати алгоритм шифрования ФСБ «Кузнечик»
фото: агентство «Москва»

Впровадження шифрування ФСБ стикається із серйозними технічними перешкодами

Російська влада планує зобов'язати виробників смартфонів із підтримкою 5G додавати в пристрої вітчизняний алгоритм шифрування «Кузнечик», розроблений Центром захисту інформації та спеціального зв'язку ФСБ. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Нові вимоги мають набрати чинності з 1 березня 2032 року та зачеплять майже всі сучасні гаджети – від Apple і Samsung до китайських брендів. До цього часу іноземні пристрої зможуть працювати в мережах п'ятого покоління як зазвичай, а російське шифрування вмикатиметься лише за умови, якщо його підтримують і смартфон, і базова станція.

Однак впровадження цієї технології стикається із серйозними технічними перешкодами. Шифрування мобільного зв'язку виконується безпосередньо в чипі модема, тому додати алгоритм через звичайне оновлення програмного забезпечення або заміну SIM-карти неможливо. Для масових смартфонів знадобиться апаратна реалізація в самих чипах Qualcomm чи Unisoc, які зараз не містять російських розробок. Ситуацію ускладнює й те, що «Кузнечик» не входить до міжнародного стандарту 3GPP.

Експерти зазначають, що реалізація цієї вимоги можлива не раніше 2030 року та вимагатиме величезних витрат. Водночас сама російська інфраструктура готова лише частково: базові станції підтримують алгоритм на програмному рівні, але для захисту радіоканалу обладнання доведеться допрацьовувати ще один-два роки.

Окрім цього, у РФ залишається проблема із самим покриттям 5G. Попри заяви Мінцифри про запуск мережі у 27 містах, від 90% до 97% усіх смартфонів у країні взагалі не підтримують виділений владою діапазон 4,6-4,99 ГГц.

Нагадаємо, російські цифрові сервіси продовжують працювати зі збоями після атак на датацентри «Яндекса». Користувачі скаржаться на проблеми з переказами коштів, оплатою підписок, поверненням покупок і виплатами за виконану роботу.

Варто нагадати, що Міністерство цифрового розвитку Росії обговорює з Міноборони РФ захист датацентрів компанії «Яндекс» після серії атак безпілотників. За словами російського міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва, удари по таких об’єктах стали безпрецедентними.

Теги: росія ФСБ телефон

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