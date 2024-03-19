У Росії після вибуху на палубі затонув корабель

«Капітан Лобанов» тоне не вперше – 2021 року рибальське судно завалилося набік при спуску на воду

На борту траулера було семеро людей екіпажу, четверо постраждали.

У Росії загорівся, а потім затонув траулер «Капітан Лобанов». Це вже не перший подібний інцидент із судном. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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Попередньо корабель затонув через вибух на борту.

За попередньою інформацією, вибух стався у Балтійському морі у 10-мильній зоні, недалеко від узбережжя Калінінградської області. Близько 11-ї ранку корабель подав сигнал лиха.

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На борту траулера було семеро людей екіпажу, четверо постраждали. За словами джерел, як мінімум одна людина загинула. Причини вибуху невідомі.

Як зазначають росЗМІ «Капітан Лобанов» тоне не вперше – 2021 року рибальське судно завалилося набік при спуску на воду, після чого частково затонуло. Тоді ніхто не постраждав.

Натомість керівник пресслужби Калінінградського обласного уряду Дмитро Лисков заявив, що загоряння на судні виникло «внаслідок нештатної ситуації». При цьому він подробиць події не навів. Він також додав, що внаслідок інциденту постраждало кілька людей.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов». Внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб.