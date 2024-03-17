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Розгром Чорноморського флоту РФ у Криму. Шойгу примчав рятувати ситуацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розгром Чорноморського флоту РФ у Криму. Шойгу примчав рятувати ситуацію
Шойгу приїхав рятувати Чорноморський флот РФ
скріншот відео

Розбитий штаб в окупованому Севастополі, потоплені великі кораблі... Москва вирішує, як діяти далі

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив робочу поїздку до тимчасово окупованого Севастополя у Криму. Там він заслухав доповіді командування Чорноморського флоту. Про це повідомило оборонне відомство країни-агресорки РФ.

Шойгу доручив встановити на кораблях Чорноморського флоту додаткові вогневі засоби для ураження безпілотників ЗСУ, які останнім часом дедалі частіше влучають у ворожі судна.

Глава міноборони РФ також доручив проводити тренування особового складу «і вдень, і вночі» в надії бодай якось підвищити живучість кораблів флоту.

Нагадаємо, що в ніч на 5 березня Сили оборони вразили морськими дронами патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов» неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у розвідці, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Щонайменше 27 членів екіпажу отримали поранення, ще сім моряків загинули.

Крім того, 14 лютого у Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки потопили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». За даними розвідки, більшість членів екіпажу загинула. Російські джерела приховують інформацію про втрати.

Загалом відомо, що на початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі перебувало 13 великих десантних кораблів РФ. Зараз їх залишилося п’ять. За час великої війни Сили оборони знищили чотири такі судна – це «Саратов», «Новочеркаськ», «Мінськ» та «Цезар Куніков».

Також 22 вересня 2023 року Україна вдарила крилатими ракетами по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Саме в той день у пункт ухвалення рішень на нараду з’їхалися російські офіцери, про що дізналася наша розвідка. У результаті удару знищений дах та кілька поверхів будівлі, а від вибухової хвилі повилітали всі шибки. Спецоперація Збройних сил України отримала назву «Крабова пастка».

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Теги: Сергій Шойгу корабель Чорне море флот РФ Севастополь

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