Хусити потопили судно в Червоному морі: чи є ризик екологічної катастрофи

Американські військові підтвердили, що 2 березня затонуло комерційне судно «Рубимар», що ходило під прапором Белізу

Викид величезної кількості добрив становить загрозу для акваторії Червоного моря

У Червоному морі внаслідок атаки єменських хуситів пішов на дно балкер «Рубимар» із понад 40 тисячами тонн добрив. Затонулий вантаж становить екологічну загрозу для морського життя, а також створює ризик зіткнення з підводним середовищем для інших суден. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США у Twitter (X).

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Американські військові підтвердили, що 2 березня затонуло комерційне судно «Рубимар», що ходило під прапором Белізу та належало Великій Британії. 18 лютого цей корабель атакувала протикорабельна балістична ракета хуситів, яких підтримує Іран.

У Центркомі попередили, що приблизно 21 000 метричних тонн фосфатно-сульфатного добрива амонію, яке перевозило судно, становлять екологічну загрозу для акваторії Червоного моря.

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«Оскільки судно тоне, це також становить ризик зіткнення з підводним середовищем для інших суден, що проходять жвавими судноплавними шляхами водного шляху», – додали військові.

Як пише Reuters, міністр закордонних справ у міжнародно визнаному уряді Ємену в Адені Ахмед Авад бін Мубарак сказав, що затоплення Rubymar – це екологічна катастрофа, з якою Ємен і регіон ніколи раніше не зіштовхувалися.

«Це нова трагедія для нашої країни і нашого народу. Щодня ми розплачуємося за авантюри бойовиків-хуситів», – наголосив він.

Директор Морської наукової станції при Університеті Йорданії Алі Аль-Савалміх вважає, що викид такої кількості добрив може спричинити надмірний ріст водоростей, які споживатимуть стільки кисню, що звичайні морські мешканці можуть не вижити (цей процес називається евтрофікацією).

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«Країни Червоного моря повинні терміново прийняти план моніторингу забруднених районів, а також розробити стратегію очищення», – підкреслив науковець.

Загальний вплив залежить від того, як океанські течії вимивають добрива і як вони вивільняються з постраждалого судна, пояснює доцент кафедри наук про Землю та навколишнє середовище Бостонського коледжу Сінчен Тоні Ванг.

Раніше хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії.

Також повідомлялося, що Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

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Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.