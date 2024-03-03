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Хусити потопили судно в Червоному морі: чи є ризик екологічної катастрофи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хусити потопили судно в Червоному морі: чи є ризик екологічної катастрофи
Американські військові підтвердили, що 2 березня затонуло комерційне судно «Рубимар», що ходило під прапором Белізу
фото: Voice of Europe/Twitter

Викид величезної кількості добрив становить загрозу для акваторії Червоного моря

У Червоному морі внаслідок атаки єменських хуситів пішов на дно балкер «Рубимар» із понад 40 тисячами тонн добрив. Затонулий вантаж становить екологічну загрозу для морського життя, а також створює ризик зіткнення з підводним середовищем для інших суден. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США у Twitter (X).

Американські військові підтвердили, що 2 березня затонуло комерційне судно «Рубимар», що ходило під прапором Белізу та належало Великій Британії. 18 лютого цей корабель атакувала протикорабельна балістична ракета хуситів, яких підтримує Іран.

У Центркомі попередили, що приблизно 21 000 метричних тонн фосфатно-сульфатного добрива амонію, яке перевозило судно, становлять екологічну загрозу для акваторії Червоного моря.

«Оскільки судно тоне, це також становить ризик зіткнення з підводним середовищем для інших суден, що проходять жвавими судноплавними шляхами водного шляху», – додали військові.

Як пише Reuters, міністр закордонних справ у міжнародно визнаному уряді Ємену в Адені Ахмед Авад бін Мубарак сказав, що затоплення Rubymar – це екологічна катастрофа, з якою Ємен і регіон ніколи раніше не зіштовхувалися.

«Це нова трагедія для нашої країни і нашого народу. Щодня ми розплачуємося за авантюри бойовиків-хуситів», – наголосив він.

Директор Морської наукової станції при Університеті Йорданії Алі Аль-Савалміх вважає, що викид такої кількості добрив може спричинити надмірний ріст водоростей, які споживатимуть стільки кисню, що звичайні морські мешканці можуть не вижити (цей процес називається евтрофікацією).

«Країни Червоного моря повинні терміново прийняти план моніторингу забруднених районів, а також розробити стратегію очищення», – підкреслив науковець.

Загальний вплив залежить від того, як океанські течії вимивають добрива і як вони вивільняються з постраждалого судна, пояснює доцент кафедри наук про Землю та навколишнє середовище Бостонського коледжу Сінчен Тоні Ванг.

Раніше хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії. 

Також повідомлялося, що Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити  випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.

Теги: екологія катастрофа корабель море

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