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Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
Полювали на корабель «Сергій Котов» розвідка влаштувала вже давно
фото з відкритих джерел

Андрій Юсов: «Сергій Котов» примітний тим, що він разом із крейсером «Москва» брав участь у нападі на острів Зміїний. Ну і власне тепер долучився до того ж таки крейсера «Москва»

Знищений в Криму російський патрульний корабель «Сергій Котов» був одним із тих, хто в 2022 році атакували острів Зміїний. Корабель було точно знищено. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода».

«Головне управління розвідки у взаємодії з Військово-морськими силами ЗСУ провели блискучу операцію і «Сергій Котов» цього разу точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше. І вже були успішні атаки, але він зміг відновитись після проведення ремонтних робіт», – зазначив Юсов.

Крім, як уточнив представник розвідки, удар по «Сергію Котову»- довгострокова операція, до неї ретельно готувалися.  «Усього було дві атаки. І сьогоднішня не випадкова, це довготривала операція і результат сам за себе каже. Давайте так, умовно п'ять прямих влучень, випадково не трапляються», – зазначив він.

Стосовно екіпажу, за словами Юсова, ситуація з’ясовується, є загиблі і поранені, але є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватись.

«Принаймні відомо про 10 карет швидкої допомоги, які були викликані ворогом, тобто евакуаційна операція все ж таки проводилась», - констатував розвідник.

Він додав, що кораблі такого типу стали на бойове чергування у 2018 році. У ворога, за словами Юсова, були на них плани. Крім, власне, використання як патрульного катеру, росіяни також хотіли розмістити на ньому зенітно-ракетні комплекси.

«Також «Сергій Котов» примітний тим, що він разом із крейсером «Москва» брав участь у нападі на острів Зміїний. Ну і власне тепер долучився до того ж таки крейсера «Москва», – додав Юсов.

За його словами, що стосується екіпажу знищеного корабля, то ситуацію з’ясовують. Загиблі та поранені є, але ймовірно, частина екіпажу все ж змогла евакуюватися. Представник ГУР МОУ зазначив, що відомо про 10 автівок «швидкої» допомоги, які ворог викликав після ураження корабля.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони. Згодом Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов».

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ писали, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.

Також повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.

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Теги: розвідка Міноборони корабель ворог росіяни

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