Знищення «Сергія Котова»: британська розвідка назвала наслідки для Чорноморського флоту РФ
Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМФ Росії в Чорному морі
Україна за останні п'ять тижнів потопила п'ять військових російських кораблів, тим самим заганяючи у глухий кут Чорноморський флот РФ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, 5 березня у Головному управлінні розвідки України заявили, що атакували та потопили російський патрульний корабель «Сергій Котов» неподалік Керченської протоки у східній частині Чорного моря.
У ГУР повідомили, що під час атаки на корабель «Сергій Котов» використовувалися морські безпілотні надводні транспортні засоби Магура V5. БПЛА того ж типу, що використовувалися при атаці на російський десантний корабель року «Цезар Куніков» 14 лютого 2024 року.
За даними британської розвідки, «Сергій Котов» вступив до складу Чорноморського флоту лише у липні 2022 року. Раніше він зазнав нападу БПЛА у липні та вересні 2023 року, отримав незначні пошкодження і в обох випадках незабаром повернувся до ладу.
«Це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів. Ймовірно через втрату Чорноморського флоту 15 лютого 2024 року був відправлений у відставку командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов. Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМФ Росії в Чорному морі», – зазначають у міноборони Британії.
Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ вразив морськими дронами Magura V5 патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов» неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у розвідці, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Згодом у розвідці уточнили, що внаслідок атаки на російський патрульний корабель «Сергій Котов» 5 березня, за уточненою інформацією щонайменше 27 членів екіпажу отримали поранення, ще сім моряків загинули
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