Знищення «Сергія Котова»: що відомо про корабель РФ

Судно було спущено на воду у 2021 році до дня ВМС РФ

Вартість знищеного російського корабля складає близько $65 млн

У ніч на вівторок, 5 березня, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони «Group 13» атакував патрульний корабель Чорноморського Флоту РФ «Сергей Котов». В результаті спецоперації вороже судно пішло на дно, а доля його екіпажу наразі невідома.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сергій Котов» – модульний патрульний корабель проєкту 22160. Він є одним із найновіших кораблів у військово-морському флоті РФ. Судно було спущено на воду у 2021 році до дня ВМС РФ і стало четвертим кораблем у серії, поповнивши ряди Чорноморського флоту Росії. Вартість утопленого «Сергія Котова» складає близько $65 млн (майже 2,5 млрд грн).

Тактико-технічні характеристики судна

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тис миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб

Екіпаж: до 80 осіб

Розміри корабля

Водотоннажність: 1300 тонн

Довжина: 94 м

Ширина: 14 м

Осадка: 3,4 м

Кораблі проєкту 22160 можуть нести модульне контейнерне озброєння та оснащення, зокрема крилаті ракети «Калібр» або Х-35 у складі ракетного комплексу «Калібр-К». На озброєнні «Сергія Котова» є 76-мм артилерійська установка АК-176МА, багатоканальний зенітний ракетний комплекс «Штиль-1», зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 «Гибка», два малогабаритні дистанційно-керовані протидиверсійні гранатометні комплекси ДП-65. Можливе також базування вертольота Ка-27ПС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на грудень 2023 року було побудовано 4 кораблі проєкту 22160, ще 2 – будуються. Від початку повномасштабної війни кораблі проєкту 22160 беруть участь у бойових діях та підтримують ударні сили ЧФ РФ. Зокрема, під час патрулюванні акваторії Чорного моря, обороні економічних шляхів Росії, охороні військово-морських баз, супроводі транзитних суден і пошуково-рятувальних операціях.

Наприкінці лютого 2022 року корабель проєкту 22160 «Василь Биков» взяв участь у боях за острів Зміїний. У жовтні 2023 року корабель цієї серії «Павло Державін» зазнав атаки морського дрона в порту Севастополя.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов». «Знищено ворожий корабель «Серґій Котов». У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Серґій Котов», – йдеться у повідомленні.

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ писали, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.

Повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.