Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Знищення корабля «Сергій Котов». Розвідка повідомила про втрати окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Знищення корабля «Сергій Котов». Розвідка повідомила про втрати окупантів
«Сергій Котов» – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті
фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов»

За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Як зазначила пресслужба розвідки, йдеться про сім безповоротних втрат російських окупантів та шість санітарних.

Санітарні втрати – поранення, ушкодження, травмовані та хворі, які втратили боєздатність (працездатність) не менше ніж на добу і надійшли на етапи медичної евакуації.

Зокрема, 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

«Сергій Котов» – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його передали флоту в липні 2022 року, на чотири роки пізніше від запланованого терміну. Повне водовміщення – 1800 тонн, екіпаж складається з 80 осіб, автономність плавання становить до 60 діб.

Вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ писали, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.

Також повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.

Теги: корабель окупанти росіяни розвідка ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глобальна міжнародна ціль загарбників – зменшити підтримку України з боку проукраїнської коаліції у світі
Коли очікувати новий Майдан? Комітет з питань розвідки розкрив план РФ
27 лютого, 16:58
Обстріл Краматорська: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей
Обстріл Краматорська: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей
17 лютого, 23:30
Володимир Путін у супроводі голови космічної корпорації «Роскосмос» Юрія Борисова відвідує центр Ракетно-космічної корпорації «Енергія» в Корольові, 26 жовтня 2023 року
Розвідка США з’ясувала, чи зможе Росія розмістити ядерну боєголовку в космосі
16 лютого, 04:20
Енергосистема України постійно зазнає обстрілів
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26
Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення
Ворог атакує на семи напрямках: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
15 лютого, 07:40
На підступах до Києва працювало ППО
На підступах до Києва працювало ППО
15 лютого, 06:19
ВМС: «Судячи з вибуху, «Цезар Куніков» перевозив боєприпаси»
Скільки членів екіпажу могло бути на кораблі «Цезар Куніков» – відповідь ВМС
14 лютого, 17:26
У Золочеві зруйнований триповерховий готель
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
6 лютого, 07:00
«Жихарєв» (праворуч) на фотографії в Instagram з Русланом Камбієвим та Расулом Катагановим під час Вільнюського форуму у грудні 2017 року
Серед тих, хто розробляв санкції для РФ, був російський військовий розвідник – розслідування
5 лютого, 21:30

Події в Україні

Знищення корабля «Сергій Котов». Розвідка повідомила про втрати окупантів
Знищення корабля «Сергій Котов». Розвідка повідомила про втрати окупантів
СБУ завершила розслідування щодо екснардепа Мураєва
СБУ завершила розслідування щодо екснардепа Мураєва
Тривожний день у Криму: знову лунають вибухи, окупанти підняли в небо гелікоптери (відео)
Тривожний день у Криму: знову лунають вибухи, окупанти підняли в небо гелікоптери (відео)
Розвідка перехопила розмову окупантів після знищення корабля «Сергій Котов»
Розвідка перехопила розмову окупантів після знищення корабля «Сергій Котов»
На Львівщині горіла церква УГКЦ (фото)
На Львівщині горіла церква УГКЦ (фото)
Як Україна готує аеродроми до прийому F-16: Ігнат повідомив деталі
Як Україна готує аеродроми до прийому F-16: Ігнат повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
На третьому році війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
33K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
20K
«Я обурювався, а лікар сказав: «Подякуй, що не відрізав і другу руку»
12K
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
11K
Знищення «Сергія Котова» у Криму. Російські пропагандисти в істериці
9100
«Щоб русня не підглядала». Влада Запорізької області вдалася до хитрощів на тлі провальних тендерів

Новини

БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Сьогодні, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Сьогодні, 04:50
День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Сьогодні, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Вчора, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Вчора, 12:01

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua