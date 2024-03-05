Знищення корабля «Сергій Котов». Розвідка повідомила про втрати окупантів
У тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов»
За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Як зазначила пресслужба розвідки, йдеться про сім безповоротних втрат російських окупантів та шість санітарних.
Зокрема, 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.
Вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.
Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.
За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ писали, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.
Також повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.
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