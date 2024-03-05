Знищення корабля «Сергій Котов». Розвідка повідомила про втрати окупантів

У тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов»

За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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Як зазначила пресслужба розвідки, йдеться про сім безповоротних втрат російських окупантів та шість санітарних.

Санітарні втрати – поранення, ушкодження, травмовані та хворі, які втратили боєздатність (працездатність) не менше ніж на добу і надійшли на етапи медичної евакуації.

Зокрема, 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

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«Сергій Котов» – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його передали флоту в липні 2022 року, на чотири роки пізніше від запланованого терміну. Повне водовміщення – 1800 тонн, екіпаж складається з 80 осіб, автономність плавання становить до 60 діб.

Вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

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За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ писали, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.

Також повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.