Кремль визначився, хто рятуватиме флот РФ від атак ЗСУ

Російський генерал був офіційно представлений на новій посаді на церемонії з нагоди Дня моряка-підводника в Кронштадті

На тлі серйозних втрат Чорноморського флоту у Криму, Росія призначила нового тимчасового виконувача обовʼязків головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) РФ після відставки Миколи Євремова. Ним став адмірал Олександр Моїсеєв. Про це пишуть росЗМІ.

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Зазначається, що російський генерал був офіційно представлений на новій посаді на церемонії з нагоди Дня моряка-підводника в Кронштадті.

За даними міноборони Британії, Моїсеєв є кар'єрним підводником. Керівні посади він обіймав з 2018 роки, коли був призначений командувачем Чорноморським флотом, а у 2019 переведений на цю ж посаду на Північний флот.

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«Перша задача адмірала Моїсеєва на посаді головнокомандувача військово-морського флоту РФ буде полягати у стабілізації безпекової ситуації у Чорному морі та впровадженні змін, спрямованих на покращення бойової спроможності Чорноморського флоту у регіоні», – йдеться у повідомленні розвідки Британії.

Що відомо про Моїсеєва

Олександру Мойсеєву 61 рік. Він народився в області Калінінграда, закінчив Вищу військово-морське училище радіоелектроніки імені А.С. Попова у Санкт-Петербурзі. Згодом закінчив Військово-морську академію імені адмірала Флоту Радянського Союзу Н.Г. Кузнєцова та Військову академію Генерального штабу ЗС РФ.

Багато років служив офіцером на атомних підводних човнах Північного флоту. Має численні нагороди.

У роки його командування Чорноморським флотом ФСБ затримали кораблі ВМС України в Керченській протоці та захопили в полон 24 українських моряка.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що у Росії відправлено у відставку головнокомандувача військово-морським флотом Миколу Євменова. Повідомлялося, що на місце Євменова призначено адмірала Олександра Моїсеєва, який раніше командував Північним флотом. Примітно, що відставка російського головнокомандувача ВМФ відбулася на тлі серйозних втрат Чорноморського флоту РФ довкола Криму.