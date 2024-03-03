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Росія вивела в море підводні човни з «Калібрами»: ЗСУ оцінили загрозу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія вивела в море підводні човни з «Калібрами»: ЗСУ оцінили загрозу
Наразі загрози ракетного удару для українців немає
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Середземному морі розміщені два ракетоносії окупантів

Російські окупанти вивели в Середземне море два підводні човни, які є носіями крилатих ракет «Калібр». Водночас загрози ракетного обстрілу наразі немає. Про це повідомили Військово-морські сили (ВМС) Збройних сил України у Facebook.

Станом на 07:30 3 березня

  • у Чорному морі розміщений один ворожий корабель;
  • в Азовському морі – один ворожий корабель;
  • у Середземному морі – чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 12 ракет.
Росія вивела в Середземне море два підводні човни, які є носіями крилатих ракет «Калібр»
Росія вивела в Середземне море два підводні човни, які є носіями крилатих ракет «Калібр»
інфографіка: ВМС ЗСУ

При цьому речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері телемарафону запевнив, що наразі загрози для українців немає.

Крім того, за даними військових, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – дев’ять суден, з них два рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 12 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що в ніч на 3 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки спалахнула пожежа.

Триває 739-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Теги: ЗСУ корабель море російська ракета

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