Росія вивела в море підводні човни з «Калібрами»: ЗСУ оцінили загрозу

Наразі загрози ракетного удару для українців немає

У Середземному морі розміщені два ракетоносії окупантів

Російські окупанти вивели в Середземне море два підводні човни, які є носіями крилатих ракет «Калібр». Водночас загрози ракетного обстрілу наразі немає. Про це повідомили Військово-морські сили (ВМС) Збройних сил України у Facebook.

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Станом на 07:30 3 березня

у Чорному морі розміщений один ворожий корабель;

в Азовському морі – один ворожий корабель;

у Середземному морі – чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 12 ракет.

Росія вивела в Середземне море два підводні човни, які є носіями крилатих ракет «Калібр» інфографіка: ВМС ЗСУ

При цьому речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері телемарафону запевнив, що наразі загрози для українців немає.

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Крім того, за даними військових, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – дев’ять суден, з них два рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря – 12 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що в ніч на 3 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки спалахнула пожежа.

Триває 739-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.