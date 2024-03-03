Росія вивела в море підводні човни з «Калібрами»: ЗСУ оцінили загрозу
У Середземному морі розміщені два ракетоносії окупантів
Російські окупанти вивели в Середземне море два підводні човни, які є носіями крилатих ракет «Калібр». Водночас загрози ракетного обстрілу наразі немає. Про це повідомили Військово-морські сили (ВМС) Збройних сил України у Facebook.
Станом на 07:30 3 березня
- у Чорному морі розміщений один ворожий корабель;
- в Азовському морі – один ворожий корабель;
- у Середземному морі – чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 12 ракет.
При цьому речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері телемарафону запевнив, що наразі загрози для українців немає.
Крім того, за даними військових, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – дев’ять суден, з них два рухалися з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 12 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, що в ніч на 3 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки спалахнула пожежа.
Триває 739-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.
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