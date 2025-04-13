Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії після вибуху сталася масштабна пожежа на ТЕЦ: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Росії після вибуху сталася масштабна пожежа на ТЕЦ: головне за ніч
Масштабна пожежа на ТЕЦ в Оренбурзі
скріншот з відео

Після вибуху в Оренбурзі розгорілася пожежа

У російському Оренбурзі після вибуху сталася масштабна пожежа на ТЕЦ, росіян спалив поліцейські машини, в одному із будинків у РФ вибухнув газ, а США ведуть переговори з Іраном. «Главком» зібрав головні події ночі проти 13 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи в Оренбурзі

У ніч на 13 квітня у Росії у Оренбурзі пролунав вибух та сталася пожежа в районі Сакмарської ТЕЦ. Повідомляється, що частина міста залишилась без світла. Про це пише «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У російському Оренбурзі вночі пролунав вибух, після якого розгорілася пожежа на ТЕЦ. Місцеві зняли відео.

Місцеві телеграм-канали стверджують, що пожежу на ТЕЦ або проплатили, або це дрон завчасно скинув вибуховий пакет з таймером. У той же час інші російські ресурси пишуть, що подія ніяк не пов’язана з атакою БпЛА.

Росіянин спалив поліцейські авто

Увечері, 12 квітня, у російському Архангельську 21-річний хлопець підпалив чотири поліцейські машини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Росіяни знову помітили «український слід», оскільки написали, що, ймовірно, хлопець підпалив поліцейські машини «за вказівкою українських кураторів заради заробітку». Інцидент стався біля відділку поліції №4.

21-річний росіянин облив машини легкозаймистою сумішшю та підпалив, внаслідок чого поліцейські автомобілі згоріли вщент.

Вибухнув газ у будинку

У Росії у Ханти-Мансійську вибухнув газ у житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що після вибуху почалася пожежа. Крім того, вибуховою хвилею вибило кілька віконних рам та скла, у тому числі в сусідніх будинках.

Внаслідок події постраждало не менше чотирьох осіб.

Переговори США та Ірану

Президент США Дональд Трамп утримався від конкретних заяв стосовно переговорів щодо нової ядерної угоди з Іраном. Як повідомляє «Главком» з посиланням на CNN, глава Білого дому зробив коментар під час перельоту на борту літака Air Force One.

«Я думаю, що вони йдуть нормально. Ніщо не має значення, доки ви не зробите це. Тому я не люблю про це говорити. Однак усе йде добре. Ситуація з Іраном розвивається досить добре, я гадаю», – сказав Трамп.

Раніше переговори з Іраном прокоментував Білий дім. Там позитивно оцінили переговори між США та Іраном, що відбулися напередодні. Вашингтон назвав їх «кроком у правильному напрямку» та підтвердив наміри провести нову зустріч наступного тижня. Про це повідомляє CNN, передає «Главком».

Теги: Іран США росія вибух пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ зупинила штурм на Покровському напрямку, розбила наступаючих і вибила їх із колишніх позицій
Наступ ворога. До кордону Дніпропетровщини залишилися лічені кілометри
11 квiтня, 16:01
«Трамп розуміє, що його, де-факто, послали, але не може це показати»
Трамп-Путін. Експрес-аналіз розмови
19 березня, 08:11
Вірус H5N1 незабаром зможе поширитись від людини до людини
Стало відомо, який вірус може викликати нову пандемію
24 березня, 12:32
У міжнародному договорі закріплено взаємні гарантії щодо здійснення «необхідних заходів» у разі посягань на безпеку Білорусі та Росії, а також Союзної держави загалом
Путін та Лукашенко підписали угоду «про гарантії безпеки в союзній державі»
13 березня, 20:34
Посадовець винуватив союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку
Прем’єр Гренландії в паніці через анонсований візит делегації США
24 березня, 18:26
Літак упав у безлюдній місцевості
В Іркутській області розбився Ту-22М3
2 квiтня, 19:58
Бессент сказав, що делегація з України прибуде до США
Міністр фінансів США анонсував візит української делегації
3 квiтня, 09:21
Захисники України ліквідували Правду у Курській області
ЗСУ ліквідували титулованого російського легкоатлета – він мав порушення інтелекту
3 квiтня, 19:35
Ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Соціум

У Росії після вибуху сталася масштабна пожежа на ТЕЦ: головне за ніч
У Росії після вибуху сталася масштабна пожежа на ТЕЦ: головне за ніч
У російському Оренбурзі пролунав вибух: горить ТЕЦ
У російському Оренбурзі пролунав вибух: горить ТЕЦ
В Архангельську 21-річний хлопець підпалив поліцейські машини
В Архангельську 21-річний хлопець підпалив поліцейські машини
Таверна у Нью-Йорку пропонує знижку тим, хто зазнав втрати на фондовому ринку
Таверна у Нью-Йорку пропонує знижку тим, хто зазнав втрати на фондовому ринку
В російському Ханти-Мансійську вибухнув газ у будинку
В російському Ханти-Мансійську вибухнув газ у будинку
Ізраїль оточив місто Рафах на півдні Гази
Ізраїль оточив місто Рафах на півдні Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 квітня: ситуація на фронті
74K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 квітня 2025
24K
Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло
21K
Росія зробила заяву щодо китайців у своїй армії
19K
В одній із найбільших країн світу зафіксовано величезний попит на «ноутбуки Франкенштейна»

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:19
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua