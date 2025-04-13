У Росії після вибуху сталася масштабна пожежа на ТЕЦ: головне за ніч

Після вибуху в Оренбурзі розгорілася пожежа

У російському Оренбурзі після вибуху сталася масштабна пожежа на ТЕЦ, росіян спалив поліцейські машини, в одному із будинків у РФ вибухнув газ, а США ведуть переговори з Іраном. «Главком» зібрав головні події ночі проти 13 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи в Оренбурзі

У ніч на 13 квітня у Росії у Оренбурзі пролунав вибух та сталася пожежа в районі Сакмарської ТЕЦ. Повідомляється, що частина міста залишилась без світла. Про це пише «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У російському Оренбурзі вночі пролунав вибух, після якого розгорілася пожежа на ТЕЦ. Місцеві зняли відео.

Місцеві телеграм-канали стверджують, що пожежу на ТЕЦ або проплатили, або це дрон завчасно скинув вибуховий пакет з таймером. У той же час інші російські ресурси пишуть, що подія ніяк не пов’язана з атакою БпЛА.

Росіянин спалив поліцейські авто

Увечері, 12 квітня, у російському Архангельську 21-річний хлопець підпалив чотири поліцейські машини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Росіяни знову помітили «український слід», оскільки написали, що, ймовірно, хлопець підпалив поліцейські машини «за вказівкою українських кураторів заради заробітку». Інцидент стався біля відділку поліції №4.

21-річний росіянин облив машини легкозаймистою сумішшю та підпалив, внаслідок чого поліцейські автомобілі згоріли вщент.

Вибухнув газ у будинку

У Росії у Ханти-Мансійську вибухнув газ у житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що після вибуху почалася пожежа. Крім того, вибуховою хвилею вибило кілька віконних рам та скла, у тому числі в сусідніх будинках.

Внаслідок події постраждало не менше чотирьох осіб.

Переговори США та Ірану

Президент США Дональд Трамп утримався від конкретних заяв стосовно переговорів щодо нової ядерної угоди з Іраном. Як повідомляє «Главком» з посиланням на CNN, глава Білого дому зробив коментар під час перельоту на борту літака Air Force One.

«Я думаю, що вони йдуть нормально. Ніщо не має значення, доки ви не зробите це. Тому я не люблю про це говорити. Однак усе йде добре. Ситуація з Іраном розвивається досить добре, я гадаю», – сказав Трамп.

Раніше переговори з Іраном прокоментував Білий дім. Там позитивно оцінили переговори між США та Іраном, що відбулися напередодні. Вашингтон назвав їх «кроком у правильному напрямку» та підтвердив наміри провести нову зустріч наступного тижня. Про це повідомляє CNN, передає «Главком».