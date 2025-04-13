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У російському Оренбурзі пролунав вибух: горить ТЕЦ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У російському Оренбурзі пролунав вибух: горить ТЕЦ
Масштабна пожежа на ТЕЦ в Оренбурзі
скріншот з відео

Після вибуху розгорілася пожежа

У ніч на 13 квітня у Росії у Оренбурзі пролунав вибух та сталася пожежа в районі Сакмарської ТЕЦ. Повідомляється, що частина міста залишилась без світла. Про це пише «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У російському Оренбурзі вночі пролунав вибух, після якого розгорілася пожежа на ТЕЦ.

Місцеві телеграм-канали стверджують, що пожежу на ТЕЦ або проплатили, або це дрон завчасно скинув вибуховий пакет з таймером. У той же час інші російські ресурси пишуть, що подія ніяк не пов’язана з атакою БпЛА.

Раніше ми писали, що аеродром загорівся в російському Саратові. В тому районі фіксують стовп чорного диму. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські Telegram-канали, які також опублікували відео пожежі.

В російських соцмережах пишуть, що перед загорянням в місті пролунали вибухи.

Нагадаємо, у Комсомольську-на-Амурі на нафтопереробному заводі Роснефти, який є найбільшим постачальником палива для далекосхідного регіону, 10 квітня спалахнула пожежа.

Також у ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У місті Енгельс Саратовської області, де розташована одна з головних авіабаз РФ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять вибухів. Ймовірно, ударів знову зазнала саме авіабаза, яку раніше вже неодноразово атакували.

Також безпілотники атакували російські міста, зокрема Калугу, Саратов та Волгоград. Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії. 

Теги: пожежа вибух росія

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