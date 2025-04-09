Нові деталі про полонених китайців, обвинувачений Насіров мобілізувався до ЗСУ. Головне за 9 квітня

Ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн

Українські спецслужби ідентифікували 155 громадян Китаю, які беруть участь у бойових діях проти України на боці російської армії

ДБР підтвердило обшуки у депутата Київради Білоцерківця. Заморожені активи Росії. Україна отримає від ЄС новий крупний транш. Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський. Україна ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють проти України. Ексочільник Держфіскальної служби Насіров мобілізувався до ЗСУ під час судових дебатів.

«Главком» зібрав найактуальніші новини за 9 квітня, аби ви були в курсі новин.

Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський

Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області. Головком підтвердив активізацію бойових дій на північному напрямку.

Генерал нагадав, що ще торік Росія не досягла суттєвих стратегічних проривів, хоча активно використовувала живу силу заради тактичних переваг. Однак із того часу підхід ворога суттєво не змінився.

ДБР підтвердило обшуки у депутата Київради Білоцерківця

В Державному бюро розслідувань підтвердили обшуки в депутата Київської міськради Дмитра Білоцерківця. Провадження, в рамках якого проводилися обшуки, не пов'язане з іншими гучними справами стосовно посадовців КМДАі Київради й стосується тільки походження коштів у депутата Білоцерківця.

Як зазначили правоохоронці, йдеться про володіння криптовалютою на суму в $30 млн. Обшуки провели за місцем проживання Дмитра Білоцерківця.

Україна ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють проти України

Українські спецслужби ідентифікували 155 громадян Китаю, які беруть участь у бойових діях проти України на боці російської армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського, який 8 квітня провів закриту зустріч з іноземними та українськими журналістами.

За словами очільника держави, є чітка схема вербування громадян Китаю, що відбувається насамперед через соцмережі, зокрема TikTok, там поширюються рекламні ролики росіян.

Зеленський наголосив, що китайська влада знає про вербування своїх громадян на війну проти України. Президент додав, що підготовка громадян Китаю до бойових дій на території України триває 1-2 місяці, вона відбувається у навчальних центрах на території Росії.

Ексочільник Держфіскальної служби Насіров мобілізувався до ЗСУ під час судових дебатів

Ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Кримінальне провадження розглядає ВАКС.

У САП повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

Насірова понад сім років переслідує НАБУ, звинувачуючи у збитках державі на суму 2 млрд грн.

Заморожені активи Росії. Україна отримає від ЄС новий крупний транш



Європейський Союз передав Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса. ЄС перерахував Україні вже третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти буде спрямовано на пріоритетні видатки держбюджету.