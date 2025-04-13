Білий дім прокоментував переговори з Іраном щодо ядерної угоди

Спілкування між представниками країни було «дуже позитивним і конструктивним»

У Білому домі позитивно оцінили переговори між США та Іраном, що відбулися напередодні. Вашингтон назвав їх «кроком у правильному напрямку» та підтвердив наміри провести нову зустріч наступного тижня. Про це повідомляє CNN, передає «Главком».

У заяві адміністрації президента США йдеться про те, що пряме спілкування між спеціальним представником Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі було «дуже позитивним і конструктивним».

«Стів Віткофф наголосив у розмові з доктором Арагчі, що отримав від президента Трампа доручення вирішувати розбіжності між країнами за допомогою діалогу та дипломатії, якщо це можливо», — зазначено в заяві. Переговори названі «кроком уперед на шляху до досягнення взаємовигідного результату».

США також подякували Оману за посередництво в процесі перемовин. Повідомляється, що в переговорах брала участь посол Сполучених Штатів в Омані Ана Ескрогіма.

У Вашингтоні уточнили, що наступна зустріч сторін запланована на наступну суботу.

Зі свого боку, Тегеран, за повідомленнями іранських ЗМІ, також оцінив переговори як «конструктивні» та підтвердив наміри продовжити обговорення наступного тижня.

Нагадаємо, Іран розглядає можливість запропонувати Сполученим Штатам укласти тимчасову ядерну угоду під час майбутніх переговорів. Такий крок може стати спробою Тегерана уникнути військової ескалації на тлі погроз з боку США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За даними джерел, це питання активно обговорюється в іранському керівництві, особливо з урахуванням обмеженого терміну у два місяці, який встановив президент США Дональд Трамп для досягнення нової ядерної угоди. Паралельно Трамп дав наказ посилити військову присутність США на Близькому Сході, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.

Раніше ми писали, що США розпочали прямі переговори з Іраном щодо можливої ядерної угоди. Президент Дональд Трамп наголосив, що укладення домовленості є кращим варіантом порівняно з іншими «очевидними діями». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

За словами Трампа, перемовини вже стартували й продовжаться в суботу, 12 квітня.

«Я вважаю, що всі погоджуються: підписання угоди краще за будь-які очевидні дії. А ці дії – не те, до чого я хотів би бути причетним, і, відверто кажучи, Ізраїль також не хоче цього, якщо є можливість уникнути», – заявив Трамп.