Путін та Лукашенко підписали угоду «про гарантії безпеки в союзній державі»

У міжнародному договорі закріплено взаємні гарантії щодо здійснення «необхідних заходів» у разі посягань на безпеку Білорусі та Росії, а також Союзної держави загалом

Білорусь та Росія зрівняли права для своїх громадян на місцевих виборах

Російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко за підсумками зустрічі у Москві в четвер, 13 березня, підписали угоду «про гарантії безпеки в союзній державі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на державне білоруське агентство БелТА.

«Сторони продовжать нарощувати спільні зусилля щодо ефективного реагування на сучасні виклики та загрози з метою зміцнення безпеки Білорусі та Росії в рамках спільного оборонного простору союзної держави», – йдеться у спільній заяві Путіна і Лукашенка.

У міжнародному договорі закріплено взаємні гарантії щодо здійснення «необхідних заходів» у разі посягань на безпеку Білорусі та Росії, а також союзної держави загалом.

Так, виконання зобов'язань передбачає колективну протидію одностороннім обмежувальним заходам економічного та іншого характеру, використання сторонами потенціалу своїх відносин з іншими державами та іншими суб'єктами міжнародного права для запобігання посяганням на безпеку, вжиття заходів у відповідь «не тільки на скоєні акти агресії, а й на погрози їх скоєння, а також негайне надання необхідної військової, військово-технічної та іншої допомоги».

Також Білорусь і Росія зрівняли електоральні права для громадян. Документ передбачає, що білоруські та російські громадяни, які постійно проживають на території іншої держави, зможуть брати участь у місцевих «виборах» – обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування.

Крім того, Лукашенко та Путін підписали угоду щодо «взаємного захисту громадян», включно з чинними чи колишніми посадовцями, від нібито «необґрунтованого переслідування іноземними державами та міжнародними органами юстиції».

Раніше Олександр Лукашенко «пророкував» невтішний розвиток подій для Європи та України, якщо Росія і США «домовляться». «Що стосується позиції, то у нас вона одна... але знову ж таки, якщо хочете, таке «пророцтво», якщо росіяни, Росія домовиться зі США, «труба» Європі і Україні разом узятим», – сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент також заявив, що не треба війни.

Водночас російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.