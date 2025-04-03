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Міністр фінансів США анонсував візит української делегації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міністр фінансів США анонсував візит української делегації
Бессент сказав, що делегація з України прибуде до США
фото: Tom Williams/CQ Roll Call

Бессент зазначив, що команда з України прибуде до США, щоб обговорити запропоновану угоду про економічне співробітництво

Українська делегація вирушить до США цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити угоду щодо корисних копалин. Про це як повідомляє Bloomberg зауважив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує «Главком».

Бессент зазначив, що команда з України прибуде до США, щоб обговорити запропоновану угоду про економічне співробітництво між двома країнами. Він повідомив, що українці вже найняли юридичних радників і що угода «з нашого боку готова».

«Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу та для мирного процесу», – сказав міністр фінансів. 

Як відомо, в Україні право на користування надрами мають 2 268 компаній і 78 фізичних осіб. Серед власників є представники з 51 країни.

Загалом ці підприємства та фізособи володіють 3 482 чинними спеціальними дозволами на користування надрами. Більшість компаній мають лише один дозвіл, але є й такі, що володіють десятками або сотнями. Наприклад, державні АТ «Укргазвидобування» має 213 дозволів, а ПАТ «Укрнафта» – 89.

Нагадаємо, Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Тим часом РФ та США розпочали обговорення проєктів з видобутку рідкісноземельних металів.

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Теги: США Україна корисні копалини

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