В Архангельську 21-річний хлопець підпалив поліцейські машини

Росіяни знову знайшли «український слід»

Увечері, 12 квітня, у російському Архангельську 21-річний хлопець підпалив чотири поліцейські машини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Росіяни знову помітили «український слід», оскільки написали, що, ймовірно, хлопець підпалив поліцейські машини «за вказівкою українських кураторів заради заробітку». Інцидент стався біля відділку поліції №4.

21-річний росіянин облив машини легкозаймистою сумішшю та підпалив, внаслідок чого поліцейські автомобілі згоріли вщент. Постраждалих немає.

Російські ЗМІ пишуть, що палієм виявився студент та активіст студради Вищої школи економіки.

Нагадаємо, у Мурманську невідомий влаштував стрілянину з покрівлі будинку. Він стріляв по людях та по вікнах. За попередньою інформацію, вже розстріляно три поліцейські машини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що вулиці перекриті, а силовики у Мурманську готуються штурмувати дах багатоповерхівки, де знаходиться стрілець. Сам стрілець не висунув жодної вимоги. Губернатор Мурманської області Андрій Чібіс підтвердив стрілянину та закликав росіян дотримуватися спокою.

Крім того, у Росії у Ханти-Мансійську вибухнув газ у житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що після вибуху почалася пожежа. Крім того, вибуховою хвилею вибило кілька віконних рам та скла, у тому числі в сусідніх будинках.