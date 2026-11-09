Другий за потужністю НПЗ Росії під атакою, Кременчук і Хмельницький зазнали обстрілів: головне за ніч 9 листопада

Дайджест новин, які сталися у ніч на 9 листопада 2026 року

Ніч на 9 листопада запам'яталася атакою безпілотників на другий за потужністю НПЗ Росії: у Ленінградській області горить завод «КІНЕФ». Вибухи вночі лунали зокрема в Луцьку, Хмельницькому, Дніпрі й на Полтавщині, а в Хмельницькому після атаки спалахнули приватні будинки. Незадовго до півночі стало відомо, що кількість постраждалих у Кременчуку зросла. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 листопада.

Безпілотники вкотре вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії

Ціллю став Кіришський нафтопереробний завод «КІНЕФ» у Ленінградській області. Місцеві жителі повідомляють про пожежу на території підприємства.

Це один із ключових об'єктів нафтової галузі РФ: завод входить до двійки найбільших нафтопереробних підприємств країни та забезпечує близько 7% усієї переробки російської нафти. Його потужність – близько 20 млн тонн на рік. Від українського кордону підприємство відділяє приблизно 800 км.

Ворог атакував Хмельниччину

У Хмельницькому після атаки РФ спалахнули приватні будинки. Вибухи вночі лунали також у Луцьку, Дніпрі й на Полтавщині.

Кременчук і Одещина: кількість постраждалих зросла, енергетику атакували масовано

Незадовго до півночі стало відомо, що дрони влучили в багатоповерхівку та готель у Кременчуці, кількість постраждалих зросла, підліток зазнав важких травм. Окремо Росія завдала масованого удару по енергетиці Одещини: на півночі області зникло світло.

Інші важливі новини: