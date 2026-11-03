Долар перетнув позначку 46 грн. Курс валют на 3 листопада 2026 року
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на вівторка, 3 листопада 2026 року. Порівняно з 2 листопада, , долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн, євро – 51,05 грн, польського злотого – 11,55 грн.
Курс валют станом на 3 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,5348 ↑
|51,0527 ↑
|61,0918 ↑
|11,5544 ↑
|55,5641 ↑
|
Ощадбанк
|45,35 / 46,15
|50,70 / 51,85
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|45,53 / 45,87
|50,92 / 51,54
|60,96 / 61,72
|11,51 / 11,68
|-
|
ПУМБ
|46,00 / 46,70
|51,50 / 52,30
|61,20 / 62,70
|11,50 / 11,85
|-
|
monobank
|45,54 / 45,86
|50,93 / 51,53
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,45 / 45,99
|
50,70 / 51,60
|58,80 / 63,00
|11,00 / 12,00
|
52,60 / 57,00
|
OTP Bank
|45,20 / 45,90
|50,50 / 51,25
|-
|-
|54,75 / 55,75
|
Укрсиббанк
|45,47 / 45,87
|50,85 / 51,69
|60,35 / 62,20
|-
|55,10 / 56,45
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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