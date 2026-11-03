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Долар перетнув позначку 46 грн. Курс валют на 3 листопада 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Долар перетнув позначку 46 грн. Курс валют на 3 листопада 2026 року
Національний банк оновив офіційний курс валют на 3 листопада 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на вівторка, 3 листопада 2026 року. Порівняно з 2 листопада, , долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн, євро – 51,05 грн, польського злотого – 11,55 грн.

Курс валют станом на 3 листопада 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,5348 51,0527 61,0918 11,5544 55,5641
Ощадбанк Ощадбанк
 45,35 / 46,15 50,70 / 51,85 - - -
Приватбанк Приватбанк
 45,53 / 45,87 50,92 / 51,54 60,96 / 61,72 11,51 / 11,68 -
ПУМБ ПУМБ
 46,00 / 46,70 51,50 / 52,30 61,20 / 62,70 11,50 / 11,85 -
monobank monobank
 45,54 / 45,86 50,93 / 51,53 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,45 / 45,99

50,70 / 51,60

 58,80 / 63,00 11,00 / 12,00

52,60 / 57,00
OTP Bank OTP Bank
 45,20 / 45,90 50,50 / 51,25 - - 54,75 / 55,75
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,47 / 45,87 50,85 / 51,69 60,35 / 62,20 - 55,10 / 56,45
* курс валют станом на 09:36 3 листопада 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

Теги: курс валют гривня ціни гроші НБУ Нацбанк

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