РФ продовжує отримувати з Фінляндії компоненти для оборонної промисловості – ЗМІ

Подібні західні компоненти знаходили у знищеній в Україні російській техніці

З Фінляндії до Росії досі потрапляють компоненти й обладнання, які далі використовуються в оборонній промисловості, завдяки «непримітним» компаніям у Фінляндії. Зокрема, деякі з них вже привернули увагу правоохоронців. Про це повідомляє Yle.

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Журналісти MOT – розслідувального проєкту Yle – знайшли низку компаній, які зареєстровані у Фінляндії і мають зв’язки з Росією, а їхні клієнти пов’язані з російськими силовими структурами. Це близько 20 компаній, що експортували до Росії компоненти, які можуть використовуватися в оборонній промисловості. Йдеться про невеликі логістичні фірми, власниками яких є пов’язані з Росією особи, а офіси розташовані у крихітних приміщеннях переважно у південно-східній частині країни, біля великих логістичних хабів.

Одна з компаній, що потрапила у фокус уваги, працює в районі Лаппеенранти і, згідно з митною інформацією, постачала до Росії датчики, дизельні двигуни, паливні насоси, компоненти, що використовуються у коробках передач автомобілів.

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Подібні західні компоненти знаходили у знищеній в Україні російській техніці, проте не усе це підпадає під західні санкції.

За даними MOT, двоє клієнтів цієї фірми мають зв’язки з ФСБ – це випливає з публічних даних про російські закупівлі. Одна з компаній-клієнтів навіть публікувала у себе на сайті подяку від ФСБ за гарну співпрацю. Від спілкування з журналістами в офісі фірми відмовилися.

Також виявлено випадки експорту до Росії різноманітного оптичного та електронного обладнання – або напряму, або ж фінська компанія виконувала роль посередника у ланцюжку постачань, через який обладнання потрапило до російського покупця.

Зокрема, є випадки постачання такого обладнання до Узбекистану, який вважається одним зі шляхів продажу підсанкційних товарів у Росію.

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Невідомо, яка частка такого чутливого обладнання, експортована завдяки цим компаніям, врешті опинилася у російській військовій техніці. Проте з розслідування випливає, що щонайменш дев’ять російських клієнтів цих фінських компаній мають зв’язки або з ФСБ, або з російським оборонно-промисловим комплексом.

Ще в одному випадку фінська компанія експортувала в Росію металообробне обладнання, а про її російського партнера знайшли інформацію, що серед клієнтів – у тому числі підприємство ОПК, що займається виробництвом розвідувальних літальних апаратів та бомбардувальників.

У компаніях, до яких зверталися по коментар, не погодились спілкуватися відкрито. Кілька посадовців фірм погодились говорити не під запис та у цих коментарях заперечували, що порушують санкції та не мають інформації про те, що продукція опиняється в російському ОПК.

Також журналісти з’ясували, що щонайменш чотири з фірм, на які звернули увагу у розслідуванні, вже фігурують у кримінальних провадженнях. Дві такі компанії восени 2023 року потрапили під санкції США через те, що експортовані ними компоненти опиняються у російських безпілотниках.

Про одну з компаній пишуть, що її власником є громадянин Франції-резидент Фінляндії і він нібито вже під арештом за підозрою у порушенні санкцій.

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Нагадаємо, упродовж 2023 року кількість російських фігурантів західних санкційних списків збільшилася більше, ніж удвічі.

До слова, адміністрація президента Джо Байдена підтримує внесення змін до законодавства, щоб дозволити конфіскувати російські активи. Це неабияк як налякало російське керівництво. Влада РФ вже замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і схожих прецедентів в інших країнах.