У перший рік великої війни кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії побила рекорд

У країні-агресорці виконувати стерилізацію як жінкам, так і чоловікам, але тільки після досягнення 35 років і за наявності у них не менше двох дітей

Мешканки країни-агресорки зробили вдвічі менше абортів, аніж у 2010 році

Число стерилізацій жінок у Росії зросло до рекордної кількості за останні 16 років. Про це повідомило видання «Медвісник».

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У перший рік війни Росії проти України кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії досягла максимуму з 2006 року. Загалом 2022-го було здійснено 15 тис. подібних втручань, або майже 45 випадків стерилізації на 100 тис. жінок віком від 15 до 49 років. Такі дані наводить Росстат у статистичній збірці «Охорона здоров'я в Росії-2023».

Зауважимо, у Росії дозволяється виконувати стерилізацію як жінкам, так і чоловікам, але тільки після досягнення 35 років і за наявності у них не менше двох дітей. Виняток становлять ті ситуації, коли стерилізація виконується за медичними показаннями.

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З огляду на зростання кількості стерилізацій різко знизилася кількість зроблених росіянками абортів. Якщо 2010 року кількість абортів у країні становила майже 1,186 млн, то 2022-го – уже близько 504 тис.

Нагадаємо, нинішня російська влада поступово скорочує доступність аборту за бажанням вагітних. У чинному законодавстві переривання вагітності покривається обов’язковим медичним страхуванням бюджетним коштом. З 2011 року правило було більш жорстким – процедуру можна було пройти не раніше, ніж через дві доби з моменту звернення, та в строк до семи діб. У деяких областях було введено додаткові перешкоди, наприклад, проходження комісії зі священником та психологом.

Крім того, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко запропонував обмежити продаж препаратів для медикаментозного переривання вагітності – крок до заборони абортів: російський міністр здоровʼя пропонує обмежити права жінок.