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Колаборант Царьов вигадав пояснення, чому Путін влаштував масовану атаку по Україні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Колаборант Царьов вигадав пояснення, чому Путін влаштував масовану атаку по Україні
Царьов назвав ракетний обстріл наймасованішим за останнім рік та заявив про велику кількість прильотів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зрадник знайшов виправдання терористичним діям Росії

Колишній український підприємець та нардеп, колаборант, проросійський політик та сепаратист Олег Царьов позловтішався через масований ракетний обстріл України, який зранку 29 грудня влаштувала Росія. Про атаку країни-агресорки він написав у Telegram.

Царьов назвав ракетний обстріл наймасованішим за останнім рік та заявив про велику кількість прильотів. До того ж зрадник вигадав пояснення терористичним діям Росії. «Думаю, що це відповідь за Сушки, збиті над Кринками та десантний корабель у Феодосії», – написав Царьов.

Колаборант Царьов вигадав пояснення, чому Путін влаштував масовану атаку по Україні фото 1

Зауважимо, рік тому, 29 грудня 2022 року, окупанти атакували Україну за дуже схожим сценарієм. Росія з самого ранку розпочала масовану ракетну та дронову атаку із різних напрямків по усіх регіонах України. Спочатку повідомлялося про запуск 69 ракет, 54 з яких збила протиповітряна оборона. Наступного дня командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про 70 крилатих ракет, із яких 58 знищено.

За даними ДСНС, було обстріляно 10 областей і пошкоджено 28 об'єктів, зокрема приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Постраждали п'ять осіб (троє чоловіків, жінка та дитина).

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Нагадаємо, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще двох ворожих винищувачів.

Зауважимо, вранці 29 грудня в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як відомо, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. Відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Згодом стало відомо, що ракета влучила в житловий будинок у Львові.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. До того ж вибухом у Києві пошкоджено станцію метро.

Зазначимо, у Дніпрі ракета влучила в торговий центр.

Теги: росія обстріл Олег Царьов ракета

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