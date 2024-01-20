Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під Брянськом, де палає нафтобаза, нова «бавовна»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Брянськом, де палає нафтобаза, нова «бавовна»
Над ліквідацією пожежі у Клинцях працюють близько півтори сотні рятувальників
фото із соцмережі

Міноборони РФ заявило про збиття українського безпілотника

У місті Клинці Брянської області РФ майже добу горить нафтобаза після атаки українських безпілотників. А на світанку 20 січня у місті знову прогриміли вибухи. Про чергову «бавовну» під Брянськом повідомили місцеві телеграм-канали, губернатор області та міноборони країни-агресорки.

«Клинці знову гучно», – пишуть місцеві пабліки.

Богомаз повідомив, що силами російської ППО нібито «припинено атаку українських терористів». «Над Клінцовським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці», – написав він у Telegram.

Міноборони РФ повідомило, що близько 6:30 за місцевим часом «черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області».

Водночас телеграм-канали публікують відео масштабної пожежі на нафтобазі у Клинцях, що триває вже майже добу.

Нагадаємо, 19 січня у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

За атаками безпілотників на нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Теги: пожежа вибух росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчора ППО погано відпрацювало у Білгороді. На війні таке буває...
Якщо ти два роки обстрілюєш цивільних, то дивно думати, що нічого не прилетить у відповідь
31 грудня, 2023, 12:13
Російський диктатор продовжує бути загрозою для демократичного світу
Путін готується воювати п'ять років. Ну то й що?
29 грудня, 2023, 14:03
Cтосунки між Москвою і Токіо погіршилися після того, як Росія розпочала війну проти України
Росія погрожує Японії за підтримку України
27 грудня, 2023, 17:48
«Бавовна» в центрі Білгорода
Білгород під ударом: є загиблі й поранені (відео)
30 грудня, 2023, 14:57
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Італія пропонує створити в ЄС нову миротворчу силу
7 сiчня, 21:06
Росія перетягує міфи про «Велику Вітчизняну» на війну в Україні
Росія порівнює події Другої світової з війною в Україні – ISW
11 сiчня, 06:17
Цілями атаки стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках
Удар по аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
6 сiчня, 17:29
Пожежа на складі в Санкт-Петербурзі з висоти пташиного польоту
Названо попередню суму збитків від пожежі в Санкт-Петербурзі: сума вражає
13 сiчня, 11:55
Із будівлі ТРЦ евакуювали близько 200 людей
Рятувальники загасили пожежу у столичному ТРЦ, серед постраждалих дитина
13 сiчня, 18:34

Соціум

Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8297
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7494
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua