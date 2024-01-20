Під Брянськом, де палає нафтобаза, нова «бавовна»

Над ліквідацією пожежі у Клинцях працюють близько півтори сотні рятувальників

Міноборони РФ заявило про збиття українського безпілотника

У місті Клинці Брянської області РФ майже добу горить нафтобаза після атаки українських безпілотників. А на світанку 20 січня у місті знову прогриміли вибухи. Про чергову «бавовну» під Брянськом повідомили місцеві телеграм-канали, губернатор області та міноборони країни-агресорки.

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«Клинці знову гучно», – пишуть місцеві пабліки.

Богомаз повідомив, що силами російської ППО нібито «припинено атаку українських терористів». «Над Клінцовським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці», – написав він у Telegram.

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Міноборони РФ повідомило, що близько 6:30 за місцевим часом «черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області».

Водночас телеграм-канали публікують відео масштабної пожежі на нафтобазі у Клинцях, що триває вже майже добу.

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Нагадаємо, 19 січня у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

За атаками безпілотників на нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.