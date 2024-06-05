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Експрикордонник втік на окуповані території та отримував виплати як військовополонений

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Експрикордонник втік на окуповані території та отримував виплати як військовополонений
Експрикордоннику та його дружині загрожує до 12 років позбавлення волі
фото: Офіс Генерального прокурора

Подружжя завдало збитків державі на 2,6 млн грн

Правоохоронці заочно повідомили про підозру експрикордоннику з Луганської області, який на початку повномасштабного вторгнення РФ втік на окуповані території. Разом з дружиною він оформив документи про нібито його перебування у полоні, повідомляє Офіс генерального прокурора (ОГП) та Державне бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що дружина фігуранта подала документи командуванню чоловіка про начебто його перебування у російському полоні. На цій підставі з липня 2022 по січень 2024 року вони незаконно отримували виплати, передбачені для сімей українських захисників, що перебувають в неволі у росіян. При цьому сам експрикордонник хотів влаштуватися на «службу» до правоохоронних органів так званої «ЛНР».

Подружжя завдали збитків державі на 2,6 млн грн. Наразі дружині повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України), а самому фігуранту – у дезертирстві та шахрайстві (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомляло, що у Києві військовослужбовці та цивільні організували схему з привласнення та продажу майна однієї з бригад Тероборони міста. Зазначається, що військові списували майно, яке потім продавали цивільні особи.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба зрада війна «ЛНР»

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Суспільство

Експрикордонник втік на окуповані території та отримував виплати як військовополонений
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