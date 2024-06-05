Експрикордонник втік на окуповані території та отримував виплати як військовополонений

Експрикордоннику та його дружині загрожує до 12 років позбавлення волі

Подружжя завдало збитків державі на 2,6 млн грн

Правоохоронці заочно повідомили про підозру експрикордоннику з Луганської області, який на початку повномасштабного вторгнення РФ втік на окуповані території. Разом з дружиною він оформив документи про нібито його перебування у полоні, повідомляє Офіс генерального прокурора (ОГП) та Державне бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що дружина фігуранта подала документи командуванню чоловіка про начебто його перебування у російському полоні. На цій підставі з липня 2022 по січень 2024 року вони незаконно отримували виплати, передбачені для сімей українських захисників, що перебувають в неволі у росіян. При цьому сам експрикордонник хотів влаштуватися на «службу» до правоохоронних органів так званої «ЛНР».

Подружжя завдали збитків державі на 2,6 млн грн. Наразі дружині повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України), а самому фігуранту – у дезертирстві та шахрайстві (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомляло, що у Києві військовослужбовці та цивільні організували схему з привласнення та продажу майна однієї з бригад Тероборони міста. Зазначається, що військові списували майно, яке потім продавали цивільні особи.