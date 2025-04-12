Трамп продовжив на рік санкції проти Росії

Президент США продовжив надзвичайний стан, оголошений у зв'язку із шкідливими зовнішньополітичними діями уряду РФ

Президент Дональд Трамп продовжив на рік режим надзвичайного стану в США, запровадженого ще Джо Байденом через шкідливі зовнішньополітичні дії РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Федерального реєстру США.

«Продовження дії надзвичайного стану у зв'язку із зазначеними шкідливими зовнішньополітичними діями уряду Російської Федерації», – сказано в заголовку документа.

Також там ідеться про те, що режим надзвичайного стану було введено ще попереднім президентом Джо Байденом у квітні 2021 року. Причому цей указ, зокрема, був спрямований на блокування власності РФ і введення санкцій.

До списку дій, які вчиняє Росія, потрапляють:

спроби підірвати проведення вільних і справедливих демократичних виборів у США та інших країнах;

участь у шкідливій кібердіяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;

заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;

здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;

підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;

порушення загальновизнаних принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав. Це продовжує становити «незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці», зовнішній політиці та економіці США.

«Із цієї причини надзвичайний стан у країні... має залишатися чинним після 15 квітня 2025 року», – резюмували в документі.

Нагадаємо, уряд Німеччини прийняв рішення вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить «тіньовому флоту» і використовується для обходу санкцій Росії з метою продажу нафти по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що митниця заарештувала танкер під панамським прапором, Eventin, який стояв на якорі біля острова Рюген з середини січня. У результаті розпорядження про конфіскацію, виданого Головним митним управлінням, старе судно разом з близько 100 тис. тонн сирої нафти на суму приблизно €40 млн переходять у власність Німеччини. Після передачі судна воно буде перейменовано.

Нагадаємо, що європейські країни таємно обговорюють можливість масштабного затримання російських нафтових танкерів у Балтійському морі. Ці переговори активізувалися після арешту фінською владою судна Eagle S, яке підозрюють у пошкодженні підводної електролінії між Естонією та Фінляндією.

Як повідомлялося, «тіньовий флот» Росії налічує до 1000 одиниць в основному застарілих суден, які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. У 2023 році їх було близько 600 одиниць.