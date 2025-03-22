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Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2025 року
Ситуація на фронті 22 березня
фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку за минулу добу наші воїни ліквідували 89 окупантів та поранили ще 77 

Російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинув 86 КАБ. Крім того, ворог застосував 1038 дронів-камікадзе, здійснив 4895 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 124 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2025 року фото 1

На Куп'янському напрямку

Шість атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного. Одне боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2025 року фото 2

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед в районах районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного. Одне боєзіткнення досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Двадцять атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівки на Лиманському напрямку. Шість боєзіткнень тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Окупанти протягом минулої доби 18 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Дачного, Дружби, Диліївки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурми противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів – в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Зоря, Олександропіль, Нова Полтавка, Гродівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбили вісім атак в напрямку Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу. Дотепер точиться два боєзіткнення. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Комар.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Українські захисники відбивають п'ять атак загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 23 боєзіткнення. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони.

Крім того, здійснив 207 артилерійських обстрілів, зокрема вісім із реактивної системи залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався атакувати позиції наших військ.

Нагадаємо, триває 1123-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна росіяни Покровськ ворог Генштаб

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