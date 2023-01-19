До Києва їде президент Євроради Мішель (відео)

Мішель виклав відео з потяга

Сьогодні, 19 січня, глава Європейської ради Шарль Мішель прибуде до столиці України. Він планує провести у Києві низку зустрічей. Відео своєї подорожі у напрямку Києва пан Мішель опублікував у Twitter.

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Мішель виклав відео з потяга. «Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламент», – заявив очільник Єврорради.

Він також нагадав європейцям, що Україна продовжує боротьбу не лише за свою незалежність, але й за свободу, безпеку та мир для всієї Європи.

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«Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою», – додав глава Євроради.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Як раніше повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав постачання танків Україні через Європейський фонд миру.

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Нагадаємо, глава Європейської Ради Шарль Мішель, коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню на Різдво, повідомив що вважає такі ініціативи фальшивими. Він переконаний, що відновити мир в Україні можна лише шляхом виведення російських військ.