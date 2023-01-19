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До Києва їде президент Євроради Мішель (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва їде президент Євроради Мішель (відео)
Шарль Мішель вкотре висловив підтримку Україні
фото скріншот відео

Мішель виклав відео з потяга

Сьогодні, 19 січня, глава Європейської ради Шарль Мішель прибуде до столиці України. Він планує провести у Києві низку зустрічей.  Відео своєї подорожі у напрямку Києва пан Мішель опублікував у Twitter.

Мішель виклав відео з потяга. «Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламент», – заявив очільник Єврорради.

Він також нагадав європейцям, що Україна продовжує боротьбу не лише за свою незалежність, але й за свободу, безпеку та мир для всієї Європи.

«Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою», – додав глава Євроради.

Як раніше повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав постачання танків Україні через Європейський фонд миру. 

Нагадаємо, глава Європейської Ради Шарль Мішель, коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню на Різдво, повідомив що вважає такі ініціативи фальшивими. Він переконаний, що відновити мир в Україні можна лише шляхом виведення російських військ. 

Теги: незалежність українці Україна президент парламент відео

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