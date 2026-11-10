Проміжні вибори у США змінюють політичний розрахунок Москви

Переговори за участю делегацій США, України та Росії в Абу-Дабі

Абу-Дабі після виборів у США. Чи змінився розрахунок Кремля?

В Абу-Дабі розпочався новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Перед першою зустріччю в цьому форматі українська делегація скоординувала позиції з європейськими партнерами, представниками ЄС і НАТО та американськими посланцями.

Вашингтон пропонує обговорити в межах нинішнього дипломатичного процесу як припинення війни й гарантії безпеки для України, так і ширші засади повоєнної безпеки в Європі.

Спецпредставник США Джаред Кушнер окреслив принципи, на яких Вашингтон пропонує будувати цю дискусію. Йдеться про повагу до суверенітету й територіальної цілісності держав та їхнього права самостійно обирати союзи.

Серед запропонованих заходів – регулярні консультації, надійні канали зв’язку в кризових ситуаціях, більша військова прозорість і взаємні кроки для зниження ризику ескалації. За належних умов такі інструменти можуть зміцнити європейську безпеку.

Вирішальне значення має послідовність. Канали зв’язку потрібні вже зараз, щоб домовлятися про припинення ударів, обміни полоненими та інші гуманітарні кроки. Предметну дискусію про довгострокові заходи довіри варто вести після припинення вогню, дотримання якого можна перевірити.

Поки Росія продовжує війну, переговори про майбутнє європейської безпеки дають Кремлю можливість виграти час і пов’язати припинення власної агресії з поступками України та її союзників.

Для України та Європи мета такої дискусії полягає в тому, щоб обмежити здатність Росії відновити агресію. Для цього потрібні сильна українська оборона, дієві гарантії безпеки та спроможність НАТО стримувати загрозу на східному й північному флангах.

Москва, зі свого боку, може спробувати використати переговори, щоб домогтися обмежень для України та послабити позиції Альянсу. Саме тому європейські держави мають брати безпосередню участь у переговорах, щойно йтиметься про їхні зобов’язання та спільну безпеку. Консультації в Абу-Дабі вже дали змогу звірити позиції.

Проміжні вибори у США змінюють політичний розрахунок Москви. Перемога демократів в обох палатах Конгресу посилює роль законодавців у рішеннях щодо подальшого фінансування допомоги Україні.

Водночас Білий дім може прагнути швидкого дипломатичного результату. Для Києва важливо працювати з адміністрацією та обома партіями в Конгресі, щоб зберегти підтримку України й посилити тиск на Росію. За такої координації Кремлю буде складніше розраховувати, що затягування переговорів послабить американську підтримку.

Першим мірилом результативності переговорів в Абу-Дабі має стати готовність Росії погодитися на припинення вогню з дієвим механізмом контролю.

Якщо повного перемир’я одразу досягти не вдасться, першим кроком може стати обмежена й контрольована домовленість про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За її виконанням можна буде судити, чи готова Москва виконувати ширші домовленості.