Чехія запропонувала передати Україні 16 літаків для протидії дронам

Aero L-39 Skyfox – це військовий навчальний та легкий бойовий літак з турбовентиляторним двигуном

Перший віцепрем’єр уряду Чехії Карел Гавлічек здійснив візит до Києва

Чехія може передати Україні 16 літаків-перехоплювачів L-39 Skyfox. Таку заяву під час візиту до Києва зробив перший віцепрем’єр уряду Чехії Карел Гавлічек. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Idnes.cz.

«Чотири з них (літаків, що планується передати Україні – «Главком») вже були підтверджені раніше, тепер ми можемо говорити про ще 12, і це попереднє підтвердження того, що це можливо», – заявив Гавлічек.

Aero L-39 Skyfox, також відомий як Aero L-39NG («Наступне покоління»), – це , також відомий як Aero L-39NG («Наступне покоління»), – це військовий навчальний та легкий бойовий літак з турбовентиляторним двигуном, розроблений та вироблений чеським авіабудівним виробником Aero Vodochody. Він є наступником Aero L-39 Albatros часів Холодної війни.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час візиту до Києва 16 січня 2026 року оголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Головне призначення цієї авіації – ефективне перехоплення російських ударних безпілотників.

Йдеться про легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA, які підходять для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями.

До слова, чеські компанії долучаться до відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.