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Путін обзавівся новим помічником із промовистим прізвищем

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін обзавівся новим помічником із промовистим прізвищем
Юрій Трутнєв – російський політик, колишній віцепрем'єр РФ, який понад 13 років відповідав за розвиток Далекого Сходу та перебуває під міжнародними санкціями
фото: росЗМІ

До адміністрації російського диктатора повернувся чиновник, який понад десять років відповідав за Далекий Схід РФ

Російський диктатор Володимир Путін призначив своїм помічником Юрія Трутнєва, який раніше обіймав посаду віцепрем'єра та повноважного представника президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі. Відповідний указ №764 підписано 22 жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Згідно з документом, Трутнєва призначено помічником президента Росії зі звільненням від попередньої посади. Указ набув чинності з дня підписання.

Призначення відбулося на тлі кадрових перестановок у російському уряді. Зокрема, Державна дума РФ затвердила Олега Кожемяка на посаду віцепрем'єра та повноважного представника президента в Далекосхідному федеральному окрузі, яку раніше обіймав Трутнєв.

Примітно, що прізвище нового помічника Путіна співзвучне зі словом «трутень». Так називають самців бджіл, головне завдання яких – запліднення матки. На відміну від робочих бджіл, трутні не збирають нектар, не виробляють мед і не беруть участі в будівництві вулика. Саме через це в переносному значенні слово «трутень» використовують для позначення людини, яка живе за чужий рахунок та уникає роботи.

Юрію Трутнєву 70 років. Він народився в Пермі, де розпочав політичну кар'єру. У 1996 році став мером міста, а згодом очолив Пермську область.

У 2004–2012 роках Трутнєв працював міністром природних ресурсів Росії. Після цього протягом року вже обіймав посаду помічника Путіна, а в серпні 2013 року отримав призначення віцепрем'єром та повноважним представником президента РФ на Далекому Сході.

На цій посаді він відповідав за розвиток далекосхідних регіонів Росії та реалізацію державної політики в Арктиці. Трутнєв також входить до Ради безпеки РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну посадовець потрапив під міжнародні санкції. Обмеження проти нього запровадили, зокрема, Україна, США, Велика Британія, Канада та Європейський Союз.

Російські ЗМІ пишуть, що після повернення до адміністрації Путіна Трутнєв може відповідати за питання патріотичного виховання. Водночас в оприлюдненому указі конкретні обов'язки нового помічника російського диктатора не зазначені.

До слова, у червні 2022 року Юрій Трутнєв, який тоді обіймав посаду віцепрем'єра РФ та повноважного представника Путіна на Далекому Сході, заявив про намір Росії позбавити японських рибалок права вилову риби поблизу Курильських островів. Таку заяву посадовець зробив на тлі загострення відносин між Москвою та Токіо.

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Теги: путін Державна Дума росія

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