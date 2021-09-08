США знали про операцію з захоплення «вагнерівців» – ЗМІ

Невдача стала серйозним ударом для української розвідки

США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє CNN з посиланням на колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки.

За даними ЗМІ, Київ отримав від Вашингтоа фінансування і технічну допомогу. Також українську сторону з приводу організації операції консультувало ЦРУ.

При цьому неназваний високопоставлений чиновник США заявив, що ці твердження є помилковими. За його словами, розвідка США знала про операцію, але не була до неї причетна.

Він припустив, що заяви колишніх співробітників української розвідки можуть бути спробою зняти провину з Києва за провал операції.

Колишні співробітники української розвідки розповіли CNN, що українські агенти видавали себе за співробітників приватної військової компанії. Вони вербували росіян нібито для захисту нафтових об'єктів у Венесуелі, пропонуючи вигідні контракти, насправді маючи намір передати їх Києву. Джерело CNN повідомило, що «на цю приманку попалися сотні потенційних претендентів».

За словами офіцерів розвідки, бойовики самі почали надсилати докази свого військового досвіду і навіть інформацію про конкретні бої та інциденти, в яких вони брали участь, включаючи посвідчення особи і потенційно компрометуючі фотографії і відео, в тому числі на сході України.

У підсумку співробітники української розвідки обрали 28 росіян, пов’язаних з незаконними операціями в Україні, і ще п’ятьох без будь-яких зв’язків. Росіянам сказали, що вони будуть відправлені до Туреччини для транзитного рейсу в Каракас.

Джерела повідомили CNN, що реальний план полягав у тому, щоб доставити бойовиків в Україну, де вони можуть бути заарештовані. Пандемія коронавірусу несподівано змінила план, коли Росія закрила свої кордони. Однак Москва дозволяла поїздки у Білорусь. Згідно з українськими джерелами, новобранців на автобусі доставили по суші до Мінська, звідки, як вони думали, скоро відправляться до Венесуели.

Співрозмовники CNN відзначили, що невдача з операцією стала серйозним ударом для української розвідки, яка, за їхніми словами, працювала над тим, щоб зловити російських підозрюваних протягом майже 18 місяців.

Як відомо, в липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.

Нагадаємо, видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.