Трамп озвучив, на що Росія готова піти для наближення миру

Дональд Трамп назвав, що готова зробити РФ, щоб наблизитися до миру

Дональд Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Так, у відповідь на запитання про те, які поступки запропонувала РФ, щоби наблизитися до точки, де можна досягти миру, Трамп зазначив: «Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни – досить велика поступка».

Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вірить, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до його заяв про припинення обстрілів України. Журналіст поцікавився, чи прислухається Путін до заклику Трампа. «Я вірю, що Путін прислухається до мене і зупинить удари по Україні», – відповів президент США.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

Раніше Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».

Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні.