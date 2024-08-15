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Помер російський льотчик Харчевський, який возив Путіна до Грозного

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Помер російський льотчик Харчевський, який возив Путіна до Грозного
Олександр Харчевський і Володимир Путін у 2000 році
фото з відкритих джерел

Харчевський народився у Жашкові на Черкащині

У Росії помер генерал-майор Олександр Харчевський, відомий льотчик-випробувач і засновник авіагрупи «Соколи Росії». Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Харчевський народився 9 травня 1950 року в місті Жашкові Черкаської області України. Він закінчив Харківське вище авіаційне училище льотчиків і Військово-повітряну академію імені Гагаріна.

Харчевському було присвоєно звання «Заслужений військовий льотчик Російської Федерації»
Харчевському було присвоєно звання «Заслужений військовий льотчик Російської Федерації»
фото з відкритих джерел

З 1972 до 1978 року Харчевський служив в авіаційних частинах Групи радянських військ у Німеччині, потім був переведений у Липецький авіацентр. У Липецьку служив з 1978 року, а в 1997 році очолив авіацентр. У 2000-му році – Липецький гарнізон.

У 1993 році Харчевський став одним із творців пілотажної групи «Соколи Росії», утвореної на базі Липецького авіацентру військово-повітряних сил РФ. Її завдання – вдосконалення навичок польотів винищувачів у групі, а також демонстрація маневрених можливостей винищувачів Су-27 і професійної підготовки льотчиків. Того ж року Харчевському було присвоєно звання «Заслужений військовий льотчик Російської Федерації».

У березні 2000 року саме Харчевський возив до Грозного тоді ще виконувача обов'язків президента Путіна на винищувачі Су-27 із Краснодара до Грозного, давши йому покерувати вісім хвилин. На той момент тривала Друга Чеченська війна. Міжнародні ЗМІ, а потім і ООН називали Грозний – «найбільш зруйнованим містом на Землі».

У 2015 році Харчевський пішов з військової авіації по досягненню граничного віку для військової служби. У 2016-му він почав працювати на Іркутському авіаційному заводі.

Нагадаємо, у січні українські військові підбили російський літак Іл-22 над Азовським морем, унаслідок чого було ліквідовано командира повітряного судна майора Віктора Клімова.

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Теги: росія льотчик росіяни

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