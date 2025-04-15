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У Китаї за дивних обставин померла низка провідних вчених у галузі ШІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Китаї за дивних обставин померла низка провідних вчених у галузі ШІ
Низка передчасних смертей вчених у Китаї, які займались ШІ, викликає купу запитань
фото із відкритих джерел

Низка молодих вчених Китаю, які займались новаціями у галузі штучного інтелекту, раптово померли. У жодному із випадків причина смерті не була оприлюднена

Гонконзьке видання South China Morning Post повідомило про низку дивних смертей відомих китайських фахівців у сфері розвитку штучного інтелекту протягом останніх років, пише «Главком».

За словами журналістів, ці смерті викликали питання та побоювання з приводу особистої безпеки дослідників та рівня стресу, який вони зазнають. Ця стурбованість тим більше актуальна, оскільки ШІ зараз у центрі технологічної війни між Китаєм та США.

Газета нагадує, наприклад, про смерть у червні 2022 року Сунь Цзяня, провідного вченого китайської компанії Megvii Technologies та визнаного експерта у галузі машинного зору. Сунь мав всесвітню популярність і був включений до списку найкращих молодих учених за версією MIT Technology Review.

Причин смерті 45-річного фахівця не було оприлюднено. Компанія лише повідомила, що сталося це внаслідок «раптової хвороби».

Через рік газети повідомили взагалі без згадки причин про смерть одного з відомих експертів у галузі військового застосування ШІ та доцента пекінського Національного університету оборонних технологій Фен Янхе, якому було 38 років. Того ж року від хвороби, яку ніхто так і не назвав, несподівано помер засновник великої технологічної компанії SenseTime і професор Китайського університету в Гонконгу Тан Сяоу. Йому було 55 років.

Ще через рік несподівано помер співзасновник та головний директор з інновацій компанії Yidu Tech Хе Чжі. Йому був лише 41 рік. А вже цього року з'явилося повідомлення про смерть Цюань Юйхуея, експерта з машинного зору та доцента Школи комп'ютерних наук при Південно-Китайському технологічному університеті. Причини смерті дослідника також не розголошувалися.

До слова, світ штучного інтелекту готується до значного оновлення: OpenAI оголосила про наміри випустити п'ять нових ШІ-моделей, які покликані розширити можливості технологій та інтегрувати їх у різні сфери життя. Вже цього тижня OpenAI готується презентувати одразу п’ять нових моделей ШІ. Серед них – GPT-4.1, а також полегшені версії 4.1 nano та 4.1 mini. 

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Теги: Китай смерть наука штучний інтелект

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