Якби в Росії був Ілон Маск, то його б уже посадили

В найближчі кілька тижнів це буде історія номер один на російському IT-ринку

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В России произошла омерзительная история, сравнимая по омерзительности с арестом Майкла Калви. Она еще не получила достойного размера. И, я думаю, она будет главной в течение ближайших нескольких недель. Это обыски в компании Nginx. Это один из самых популярных в мире веб-серверов, на котором работает 33% сайтов мира. Его разработчики Игорь Сысоев и Максим Коновалов продали его в этом году американской компании за 670 миллионов долларов. Вы можете быть удивлены, что в России еще остались IT-компании такого уровня, но вот они есть.



К ним пришли с обыском. По некоторым неподтвержденным данным Коновалов и Сысоев были задержаны. Суть претензий, что они свой продукт украли у Rambler. Кража произошла в Rambler в 2004 году. Напоминаю, что Сысоев продал уже компанию американской компании. А августе продали Rambler «Сбербанку». И вот Rambler сообщил «Медузе», что перед этой продажей, судя по всему, Rambler уступил права на предъявление соответствующих исков некой компании Lynwood Investments, которая связывается с Александром Мамутом.

И возникает вопрос: Если господин Мамут считает, что его обокрали, первое: почему он молчал до сегодняшнего дня? Почему он не подал в арбитраж? Почему, когда компанию продавали американцам, не была оспорена сделка? Американцы вряд ли бы купили спорный актив.

Еще следует привести комментарий Ашманов — это человек, который, собственно, и создавал Rambler. Он пишет, что Сысоев работал в Rambler сисадмином. Разработка продукта не входила в обязанности Сысоева. Утверждение, что он делал это в рабочее время на рабочем оборудовании — чушь. И, более того, Ашманов пишет, что в контракте у Сысоева был пункт ,что у него есть некий продукт, над которым он работает, и он имеет право заниматься этим продуктом, и Rambler не имеет на него никакого права.

Еще раз повторяю, это фантастическая история из серии, что если бы в России был Илон Маск, его бы уже посадили. И я надеюсь, что в ближайшие несколько недель это будет история номер один на российском IT-рынке. Я думаю, что тем, кто попытался так грубо отнять и наехать на Nginx, надеюсь, им обломается, надеюсь, репутация их будет безнадежно испорчена.

Джерело: Эхо Москвы

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