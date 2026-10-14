В окупованих Донецьку та Макіївці стався блекаут

Місцеві жителі повідомляють про пожежу на тлі знеструмлення

У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці зникло електропостачання. Місцеві повідомляють про пожежу на підстанції в районі між двома містами. Інформація про причини займання та масштаби знеструмлення уточнюється. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

За повідомленнями моніторингового каналу, електрики немає в багатьох районах Донецька. Також поширюються кадри пожежі, яку, за словами місцевих, видно з різних частин міста та сусідньої Макіївки.

Попередньо, причиною блекауту могла стати атака на підстанцію, розташовану між Донецьком і Макіївкою. Водночас точне місце ураження, характер пошкоджень та обставини виникнення пожежі наразі не підтверджені офіційно.

Крім того, у Донецьку повідомляли про пожежу в районі Золотого кільця. За попередніми даними, під атакою міг опинитися металургійний завод. Чи пов’язане це займання з відключенням електроенергії, невідомо.

Інформація про кількість знеструмлених абонентів, масштаби пошкоджень і терміни відновлення електропостачання уточнюється.

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Блекаути на окупованій Донеччині

Перебої з електропостачанням у регіоні фіксували й раніше. Зокрема, 3 жовтня в окупованому Донецьку пролунали вибухи, після чого місцеві канали повідомили про зникнення світла в кількох районах міста. За даними Exilenova+, цілями атаки могли бути об’єкти енергетичної інфраструктури. Перебої також зафіксували в сусідній Макіївці.

Ще одне масштабне знеструмлення сталося 18 вересня. Тоді без електропостачання залишилися Донецьк, Макіївка, Горлівка, Ясинувата та низка інших населених пунктів окупованої частини області.