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РФ готує замахи на керівників європейських оборонних компаній – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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РФ готує замахи на керівників європейських оборонних компаній – FT
Росія спробує підірвати допомогу Європи Україні залякуванням на диверсіями
фото з відкритих джерел

Кремль нарощує диверсійну діяльність, щоб знизити обсяги військової допомоги для України

Російські спецслужби активізували підготовку замахів на очільників європейських підприємств оборонно-промислового комплексу, зокрема виробників дронів і деталей до них. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, отриманою від п'яти розвідувальних служб країн Європи, Кремль нарощує диверсійну діяльність та гібридні атак, аби залякати бізнес і знизити обсяги військової допомоги для України.

Основним організатором цих дій виступає російське ГРУ, яке залучає кримінальні угруповання й розширює мережі агентів у Європі. Представники європейської розвідки фіксують суттєве зростання рівня загроз як для майна, так і для життя людей, зауважуючи, що вже викрили й відвернули декілька замахів, а також зафіксували факти стеження біля будинків і робочих місць потенційних жертв.

Німецька служба внутрішньої розвідки BfV і її очільник Сінан Селен застерігають про цілеспрямовану підготовку нападів із боку РФ та радять топменеджерам залучати приватну охорону. Представники галузі зазначають, що змушені суттєво витрачатися на власну безпеку, що особливо важко для стартапів, а один із виробників через загрози навіть переніс свої потужності в інший регіон Західної Європи.

Водночас у розвідці зауважують, що непрофесіоналізм багатьох вербованих виконавців допомагає завчасно блокувати російські операції.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито зацікавлений у досягненні домовленостей щодо завершення війни проти України. Водночас американський лідер звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні укладати угоду.

Американський президент заявив, що Росія нібито хоче домовитися про врегулювання війни, однак переговорний процес неодноразово заходив у глухий кут. «Я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду. Ми неодноразово поверталися до цього питання, але Росія хотіла б домовитися», – заявив Трамп.

Напередодні, 10 жовтня, президент США Дональд Трамп закликав українців обрати нового президента. Американський лідер заявив, що Володимир Зеленський нібито мав можливість завершити війну вже багато разів, однак не скористався нею. На думку Трампа, Україні потрібен інший керівник, який зможе досягти домовленостей із Росією.

Крім того, Трамп висунув Зеленському ультиматум щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі. «Ми сказали Зеленському: «Робіть, що хочете, але не чіпайте дизельне пальне», – зазначив Трамп. 

Спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав звернення американського президента до українців «історичним» і «знаковим». Представник Кремля підтримав заклик Трампа змінити українське керівництво та повторив звинувачення на адресу Зеленського в нібито небажанні завершувати війну.

Теги: росія путін Європа

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