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Половина ракет КНДР, якими Росія атакувала Україну, виявилися несправними

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Половина ракет КНДР, якими Росія атакувала Україну, виявилися несправними
Північна Корея поставила Росії близько 50 балістичних ракет
фото з відкритих джерел

Близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі

Близько половини північнокорейських ракет, якими Росія вдарила по Україні, не долетіли до цілі. Відсоток несправності високий. Як повідомляє Reuters з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За словами Офісу генпрокурора, всього вдалося вилучити уламки 21 з приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, якими Росія намагалася завдати ударів по Україні в період з кінця грудня до кінця лютого.

«Близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі, у таких випадках уламки не були знайдені», – повідомив Офіс генпрокурора.

Зокрема, останній зафіксований запуск північнокорейської ракети KN-23 по Україні було здійснено 27 лютого. Загальна кількість виявлених пусків збігається з даними розвідки, згідно з якими Північна Корея поставила Росії близько 50 балістичних ракет.

Три ракети були випущені по Києву і прилеглим до нього районам. Цілями інших були Харківська, Полтавська, Донецька та Кіровоградська області.

Внаслідок атак північнокорейським озброєнням, які розпочалися 30 грудня 2023 року, в Україні загинули 24 особи, 115 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти.

Офіс генпрокурора додав, що близько 50 ракет було, зокрема, запущено із західних областей Росії – Білгородської, Воронезької та Курської. При цьому Україна все ще з'ясовує, чи направив Пхеньян до Росії інструкторів для спостереження за пусками ракет.

Як повідомлялося, Росія тестує на війні ракети для Північної Кореї. Раніше РФ тестувала для Ірану «Шахеди», які потім було використано проти Ізраїлю.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй (ООН) підтвердила, що уламки від ракети, яка атакувала Харків 2 січня, належали північнокорейській балістичній ракеті серії Hwasong-11.

Зокрема, 2 січня 2024 Росія вдарила по Харкову. Внаслідок атаки РФ постраждало 53 особи, серед яких діти. Загинула 91-річна жінка.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

До слова, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.

Теги: війна Північна Корея балістичні ракети Офіс Генерального прокурора обстріл зброя росія

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