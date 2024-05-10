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США назвали країни, які намагаються вплинути на майбутні вибори

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США назвали країни, які намагаються вплинути на майбутні вибори
США заявили, що кожен супротивник планує «сіяти розбрат і підривати демократію»
фото з відкритих джерел

Загрози перед виборами у США масштабніші, ніж будь-коли

Китай, Росія та Іран нарощують зусилля для впливу на майбутні вибори у США за допомогою штучного інтелекту. Про це заявило ФБР, пише The Hill.

«Загрози перед виборами різноманітніші та масштабніші, ніж будь-коли», – заявив високопоставлений чиновник ФБР.

За його словами, кожен супротивник має власний підхід із різними нюансами, однак усі вони планують «сіяти розбрат і підривати демократію».

Китай, зокрема, розширює свій вплив, створюючи фейкові облікові записи в соціальних мережах, з метою «просування власних наративів та сіяння розбіжностей», повторюючи застосовані Росією технології під час попередніх виборів. Підґрунтям багатьох таких операцій є інструменти штучного інтелекту, зокрема створення фейкового контенту.

«Пекін активізує зусилля із використання можливих розбіжностей у американському суспільстві США, використовуючи онлайн-користувачів, що наближає його до підручника Москви щодо операцій впливу», – йдеться у звіті офісу директора національної розвідки.

Наразі офіційні особи здебільшого зосередилися на спробах Росії отримати доступ до систем США, пов’язаних з виборами, зокрема державних та місцевих мереж та реєстраційних даних виборців.

«Росія може використовувати свій доступ до цих урядових мереж, щоб підірвати довіру до чесності виборів у США та зміцнити операції впливу», – сказав чиновник.

Серед інших головних проблем напередодні виборів називають збільшення кількості погроз виборчим працівникам по всій країні.

Опубліковане на початку місяця опитування Центру правосуддя Бреннана показало, що 38% працівників виборчих комісій отримували погрози, а більше половини висловили стурбованість безпекою своїх колег.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США бачили докази спроб Китаю «вплинути і, можливо, втрутитися» у майбутні вибори в США, попри зобов'язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

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Теги: росія США вибори Іран Китай вибори у США

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