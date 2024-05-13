Після атаки на завод у Калузькій області стався витік нафти

Палали три цистерни з паливом

Після атаки дронів на Нафтопереробний завод «Перший завод» у Калузької області Росія у п'ятницю, 10 травня, стався витік нафти.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Як повідомляється, один із безпілотників потрапив у нафтопереробне обладнання НПЗ «Перший завод», також спалахнули три цистерни з паливом.

«Окрім цього, внаслідок пожежі пошкодження отримав нафтопровід, що призвело до розливу 5 тонн нафти», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Момент прильоту потрапив на відео, тому розповіді росіян про легке задимлення і технологічні негаразди сприймаються скептично.

Нагадаємо, цієї ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій та Білгородській областях РФ.