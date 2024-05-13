Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Після атаки на завод у Калузькій області стався витік нафти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після атаки на завод у Калузькій області стався витік нафти
фото ілюстративне

Палали три цистерни з паливом

Після атаки дронів на Нафтопереробний завод «Перший завод» у Калузької області Росія у п'ятницю, 10 травня, стався витік нафти.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Як повідомляється, один із безпілотників потрапив у нафтопереробне обладнання НПЗ «Перший завод», також спалахнули три цистерни з паливом.

«Окрім цього, внаслідок пожежі пошкодження отримав нафтопровід, що призвело до розливу 5 тонн нафти», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Момент прильоту потрапив на відео, тому розповіді росіян про легке задимлення і технологічні негаразди сприймаються скептично.

Нагадаємо, цієї ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій та Білгородській областях РФ. 

Теги: нафта росія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Операція «нелегітимний Зеленський», хвилями якої за планами ворога після 21 травня має змити українську державність»
«Ідеальний шторм» Або План Путіна по знищенню України зсередини
10 травня, 21:20
У першому кварталі 2024 року «Газпром» отримав збитків 450 мільярдів рублів
Чи уникне «Газпром» банкрутства?
Вчора, 14:07
У районі Красногорівки наші війська вживають проактивні заходи для знищення ворога
Росіяни у пастці оборони українських захисників на Донбасі та Півдні
15 квiтня, 18:38
У Росії на заводі «Авангард» спалахнула пожежа
Єдиний постачальник ракет для комплексів С-300 та С-400: у Москві горить завод «Авангард»
16 квiтня, 22:12
Росіяни поїдуть на війну, аби заробити гроші на відбудову своїх затоплених будинків
У Путіна з’явився новий ресурс для мобілізації. Журналіст пояснив, чоловіків якого регіону поженуть на фронт
26 квiтня, 19:26
Якщо не зупинити путінську армію на українській землі, світ опиниться на порозі Третьої світової
Генерал назвав країни, які можуть допомогти Росії напасти на Європу
27 квiтня, 15:18
Сили Оборони ведуть у Бердичах ар'єргардні бої
Росіяни захопили село Бердичі на Донеччині – DeepState
27 квiтня, 21:13
У Ростові та Воронежі пролунали вибухи (відео)
У Ростові та Воронежі пролунали вибухи (відео)
1 травня, 04:38
На Авдіївському напрямку збито ворожий Су-25
На Донеччині ЗСУ збили російський штурмовик Су-25
11 травня, 17:51

Соціум

Після атаки на завод у Калузькій області стався витік нафти
Після атаки на завод у Калузькій області стався витік нафти
Один з найвідоміших російських письменників підтримав легіон «Свобода Росії»
Один з найвідоміших російських письменників підтримав легіон «Свобода Росії»
Дрони СБУ атакували нафтобазу та електропідстанцію росіян
Дрони СБУ атакували нафтобазу та електропідстанцію росіян
До КНДР на повітряних кульках прилетіли флешки із забороненою музикою
До КНДР на повітряних кульках прилетіли флешки із забороненою музикою
Потужна пожежа охопила польське місто поблизу Катовіце, горів автопарк (відео)
Потужна пожежа охопила польське місто поблизу Катовіце, горів автопарк (відео)
У 2023 році платформа OLX Україна отримала понад 2 мільйони скарг щодо підозрілих оголошень
У 2023 році платформа OLX Україна отримала понад 2 мільйони скарг щодо підозрілих оголошень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Наступ на Харківщині: розвідка звернулася до окупантів
17K
Ексспікер Разумков показав спільне фото зі своєю мамою – народною артисткою
15K
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
11K
Сталінська мобілізація. Заяви нового міністра оборони Росії шокують
9523
Президентка Грузії запропонувала відкласти дату набрання чинності закону про «іноагентів»
6984
Новий міністр оборони РФ: що про нього відомо

Новини

Медичне обладнання від БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова рятує життя захисників на Сході
Сьогодні, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня Вишиванки
Сьогодні, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Сьогодні, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
Вчора, 20:45
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Вчора, 13:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua