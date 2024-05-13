Росія навчилася ремонтувати двигуни західних літаків через два роки санкцій

Росіяни навчилися ремонтувати авіадвигуни CFM56-5B і 7B, які є одними з найпопулярніших у світі

Через два роки санкцій технічний підрозділ приватної авіакомпанії Росії S7 навчився ремонтувати авіадвигуни літаків Boeing 737 та Airbus A320. Про це російському виданню «Комерсант» розповіли джерела у трьох авіакомпаніях країни-агресорки.

Видання пише про двигуни CFM56-5B і 7B, які вважаються одними з найпопулярніших у світі. В Росії їх налічується близько 800, а найбільша кількість перебуває в експлуатації у групи «Аерофлот».

Санкції США та ЄС, запроваджені через війну в Україні, ще у лютому 2022 року позбавили російських авіаперевізників підтримки виробників. Авіакомпанії РФ майже не мали можливості для вивезення техніки на капремонт за кордон, а найскладніші роботи, пов'язані з відновлення гарячої частини двигунів, не були освоєні, розповіло одне з джерел «Комерсанта».

Тепер S7 планує надавати послуги з капремонту модулів турбіни низького тиску (ТНД), компресора низького тиску (КНД) та гарячої частини – газогенератора. За словами одного зі співрозмовників видання, капремонт ТНД та КНД CFM56 може тривати 70-80 днів. При цьому вартість буде порівнянна з цінами за кордоном «і буде нижчою, ніж ціна покупки» двигуна, бувшого у використанні.

Через зниження виробництва та зростання попиту на вживані двигуни з боку Росії у світі виник дефіцит CFM56, особливо складно знайти CFM56-7B, кажуть співрозмовники видання. Рівень технологій, що застосовуються в CFM56, «не виглядає дуже складним» для Росії, вважає глава «Авіапорта» Олег Пантелєєв. За його словами, першим у країні роботами з CFM56 зайнялося «Трансаеро», після цього компетенції з ремонту двигунів почали розвивати у S7.

CFM56 – один із найпоширеніших у світі двигунів, зазначає директор з досліджень та розробок Infomost Consulting Олексій Синицький. За його словами, модель відома тривалим терміном служби: типовий наліт залежно від умов експлуатації становить 40-60 тис. льотних годин, або 10-20 тис. злітно-посадкових циклів без зняття з крила, що становить 8-12 років.

До введення санкцій освоєння ремонту гарячої частини двигуна в Росії вважалося недоцільним через високу вартість за наявності закордонних сервісів.

Нагадаємо, російський виробник військових і цивільних літаків «Іркут», який минулого літа перейменувався на «Яковлєв», входить до російського державного оборонного конгломерату «Ростех» успішно обходить міжнародні санкції і закуповує військову техніку з-за кордону з 2022 року. За цей час він закупив за кордоном військового обладнання на суму майже $500 млн.