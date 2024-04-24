Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Мав ікону з зображенням Бандери»: в Росії відкрито кримінальну справу проти священника

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Мав ікону з зображенням Бандери»: в Росії відкрито кримінальну справу проти священника
Під час обшуку в священника знайшли молитовники українською мовою та книги з історії Української повстанської армії
фото: rbc.ru

Священник на богослужіннях нібито «поширював серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, переваги українського народу над російським»

У Росії проти 57-річного священника Украї́нської греко-католицької церкви (УГКЦ) з Омська відкрили кримінальну справу за «реабілітацію нацизму» та «порушення права на свободу совісті та віросповідань» через ікону, на якій є зображення Степана Бандери, Романа Шухевича і кардинала Йосипа Сліпого. Про це повідомляє Медіазона та проросійське видання РБК.

За версією слідства, священник знайшов «стилізоване під ікону зображення на фоні Святої Богородиці… бандерівців» і розмістив його у трапезній церкви.

В управлінні ФСБ по Омській області журналістам повідомили, що на іконі зображені Степан Бандера, Роман Шухевич і кардинал Йосип Сліпий. Російська спецслужба стверджує, ніби підозрюваний на богослужіннях «поширював серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, переваги українського народу над російським».

«Мав ікону з зображенням Бандери»: в Росії відкрито кримінальну справу проти священника фото 1
фото: Telegram / SHOT

За даними журналістів, фігурантом справи став настоятель греко-католицької парафії в Омську Ігор Максимов. Під час обшуку в нього знайшли молитовники українською мовою та книги з історії Української повстанської армії. При цьому стверджується, що «ікону з бандерівцями» силовики вилучили у священника ще рік тому після скарг парафіян.

На відео ФСБ видно книжки з назвами «Історія УПА», «Бандерівці» та «Чорна книга України» українською мовою. Інші знайдені під час обшуків книги на записах слідчих приховані.

«Мав ікону з зображенням Бандери»: в Росії відкрито кримінальну справу проти священника фото 2
фото: скріншот відео
«Мав ікону з зображенням Бандери»: в Росії відкрито кримінальну справу проти священника фото 3
фото: скріншот відео

Журналісти Медіазони підтверджують, що відео ФСБ зняте на території омської парафії Покрови Пресвятої Богородиці, оскільки інтер'єр на кадрах збігається із фотографією церкви на сайті католицьких парафій в Омську.

До слова, російські вчителі провели флешмоб на честь дня народження президента РФ Володимира Путіна. Під час акції використали портрет молодого Степана Бандери й навіть не впізнали його.

Білоруський пранкер вислав педагогам завдання нібито від регіонального відділення партії «Єдина Росія» із вимогою провести акцію до дня народження диктатора

Стало відомо, що росіяни у полоні слухають гімн України о шостій ранку, дивляться на портрет Бандери, поки йдуть до їдальні, працюють за $8 на місяць та купують на них «Кока-Колу» у тамтешній крамниці. 

Читайте також:

Теги: росія Степан Бандера священник росіяни УГКЦ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аукціони з продажу квартир колаборанта Сальдо та російського олігарха Шелкова завершились невдачею
Пороблено? Конфісковані російські активи знову не змогли продати
18 квiтня, 15:31
Ракети Atacms все ж таки будуть у найближчих пакетах американської воєнної допомоги для України
Atacms для України: Головна інтрига американської допомоги
Вчора, 17:47
Неназваний представник уряду розповів, що сайт з вербування французів на війну в Україну має «російський слід»
Франція заблокувала сайт, який нібито вербував добровольців на війну в Україні
28 березня, 17:02
Southwind Airlines не зможе літали в небі ЄС
Євросоюз заборонив польоти турецької авіакомпанії Southwind, яка була пов'язана із Росією
2 квiтня, 12:38
Легкомоторний літак типу Сessna ймовірно атакував завод у Татарстані
Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані
4 квiтня, 01:06
Заяву Остіна щодо ударів по російських НПЗ розкритикував сенатор-республіканець
Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ
9 квiтня, 23:13
Російська ракети «Ангара-5» за кілька хвилин до старту
Лише з третьої спроби: Росія нарешті запустила ракету «Ангара-5» (відео)
11 квiтня, 12:54
ISW оцінює, що перемога Росії в Україні мала б руйнівні наслідки для оборони НАТО
Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО – ISW
18 квiтня, 06:27
Бомбардувальника Ту-22М3зазнав аварії на території Красногвардійського району РФ
Міноборони РФ підтвердило падіння бомбардувальника Ту-22М3. Що відомо про літак
19 квiтня, 08:48

Соціум

Аналітики оцінили, як атака дронів і повеней вплине на роботу нафтопереробних заводів РФ
Аналітики оцінили, як атака дронів і повеней вплине на роботу нафтопереробних заводів РФ
«Мав ікону з зображенням Бандери»: в Росії відкрито кримінальну справу проти священника
«Мав ікону з зображенням Бандери»: в Росії відкрито кримінальну справу проти священника
Влада Риги закликала жителів міста облаштовувати підвали будинків під укриття
Влада Риги закликала жителів міста облаштовувати підвали будинків під укриття
Атака дронів на Росію: у Воронежі спалахнула пожежа
Атака дронів на Росію: у Воронежі спалахнула пожежа
У Смоленській області РФ горять два паливно-енергетичні об'єкти
У Смоленській області РФ горять два паливно-енергетичні об'єкти
Священника, який відспівував Навального, заборонено у служінні
Священника, який відспівував Навального, заборонено у служінні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
17K
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
17K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
12K
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення
11K
Народний артист Іван Попович пояснив, як «1+1» «поневолив» Тіну Кароль
9047
Одна з європейських країн може продовжити тимчасовий захист для українських біженців

Новини

Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Вчора, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua