«Мав ікону з зображенням Бандери»: в Росії відкрито кримінальну справу проти священника
Священник на богослужіннях нібито «поширював серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, переваги українського народу над російським»
У Росії проти 57-річного священника Украї́нської греко-католицької церкви (УГКЦ) з Омська відкрили кримінальну справу за «реабілітацію нацизму» та «порушення права на свободу совісті та віросповідань» через ікону, на якій є зображення Степана Бандери, Романа Шухевича і кардинала Йосипа Сліпого. Про це повідомляє Медіазона та проросійське видання РБК.
За версією слідства, священник знайшов «стилізоване під ікону зображення на фоні Святої Богородиці… бандерівців» і розмістив його у трапезній церкви.
В управлінні ФСБ по Омській області журналістам повідомили, що на іконі зображені Степан Бандера, Роман Шухевич і кардинал Йосип Сліпий. Російська спецслужба стверджує, ніби підозрюваний на богослужіннях «поширював серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, переваги українського народу над російським».
За даними журналістів, фігурантом справи став настоятель греко-католицької парафії в Омську Ігор Максимов. Під час обшуку в нього знайшли молитовники українською мовою та книги з історії Української повстанської армії. При цьому стверджується, що «ікону з бандерівцями» силовики вилучили у священника ще рік тому після скарг парафіян.
На відео ФСБ видно книжки з назвами «Історія УПА», «Бандерівці» та «Чорна книга України» українською мовою. Інші знайдені під час обшуків книги на записах слідчих приховані.
Журналісти Медіазони підтверджують, що відео ФСБ зняте на території омської парафії Покрови Пресвятої Богородиці, оскільки інтер'єр на кадрах збігається із фотографією церкви на сайті католицьких парафій в Омську.
До слова, російські вчителі провели флешмоб на честь дня народження президента РФ Володимира Путіна. Під час акції використали портрет молодого Степана Бандери й навіть не впізнали його.
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Стало відомо, що росіяни у полоні слухають гімн України о шостій ранку, дивляться на портрет Бандери, поки йдуть до їдальні, працюють за $8 на місяць та купують на них «Кока-Колу» у тамтешній крамниці.
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