«Мав ікону з зображенням Бандери»: в Росії відкрито кримінальну справу проти священника

Під час обшуку в священника знайшли молитовники українською мовою та книги з історії Української повстанської армії

Священник на богослужіннях нібито «поширював серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, переваги українського народу над російським»

У Росії проти 57-річного священника Украї́нської греко-католицької церкви (УГКЦ) з Омська відкрили кримінальну справу за «реабілітацію нацизму» та «порушення права на свободу совісті та віросповідань» через ікону, на якій є зображення Степана Бандери, Романа Шухевича і кардинала Йосипа Сліпого. Про це повідомляє Медіазона та проросійське видання РБК.

За версією слідства, священник знайшов «стилізоване під ікону зображення на фоні Святої Богородиці… бандерівців» і розмістив його у трапезній церкви.

В управлінні ФСБ по Омській області журналістам повідомили, що на іконі зображені Степан Бандера, Роман Шухевич і кардинал Йосип Сліпий. Російська спецслужба стверджує, ніби підозрюваний на богослужіннях «поширював серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, переваги українського народу над російським».

фото: Telegram / SHOT

За даними журналістів, фігурантом справи став настоятель греко-католицької парафії в Омську Ігор Максимов. Під час обшуку в нього знайшли молитовники українською мовою та книги з історії Української повстанської армії. При цьому стверджується, що «ікону з бандерівцями» силовики вилучили у священника ще рік тому після скарг парафіян.

На відео ФСБ видно книжки з назвами «Історія УПА», «Бандерівці» та «Чорна книга України» українською мовою. Інші знайдені під час обшуків книги на записах слідчих приховані.

фото: скріншот відео

фото: скріншот відео

Журналісти Медіазони підтверджують, що відео ФСБ зняте на території омської парафії Покрови Пресвятої Богородиці, оскільки інтер'єр на кадрах збігається із фотографією церкви на сайті католицьких парафій в Омську.

До слова, російські вчителі провели флешмоб на честь дня народження президента РФ Володимира Путіна. Під час акції використали портрет молодого Степана Бандери й навіть не впізнали його.

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Стало відомо, що росіяни у полоні слухають гімн України о шостій ранку, дивляться на портрет Бандери, поки йдуть до їдальні, працюють за $8 на місяць та купують на них «Кока-Колу» у тамтешній крамниці.