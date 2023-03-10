Московська церква зробила зі Стремоусова святого: до ікони вже моляться окупанти (фото)
Стремоусов зображений в ролі православного мученика в червоній рясі, з хрестом і німбом над головою
Священник РПЦ благословляє російський загарбник на убивство українців іконою, на якій зображений херсонський колаборант Кирило Стремоусов. Фото опублікував журналіст Денис Казанський.
Стремоусов зображений в ролі православного мученика в червоній рясі, з хрестом і німбом над головою.
«Цікаво, як це – іти у бій, усвідомлюючи, що твоя церква малює на іконах херсонського міського їб***, розчавленого російським танком, і благословляє тебе його ім'ям на смерть?» – прокоментував журналіст.
Також про ікону із зображенням Стремоусова написав відомий блогер та громадський діяч Сергій Стерненко. «Вони реально приперли ікону зі Стремоусовим? До речі, чому він не коментує останні події?» – зазначив Стерненко.
Нагадаємо, 9 листопада стало выдомо, що так званий заступник голови адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Деякі експерти вважають, що загадкова і символічна загибель Стремоусова – завуальоване послання від Москви.
Російський диктатор Путін нагородив посмертно орденом Мужності херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.
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