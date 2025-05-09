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Міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ
Заява містить заклик до інших держав та міжнародних організацій приєднатися до зусиль та активно сприяти діяльності Спеціального трибуналу
фото: x.com/kajakallas

МЗС оприлюднило Львівську заяву Коаліції держав зі створення Спецтрибуналу

Міністри закордонних справ країн ЄС та представники вищого керівництва Євросоюзу підписали заяву про політичну підтримку запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. Як передає «Главком», про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Так, на сайті МЗС оприлюднено Львівську заяву Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Ця заява була узгоджена в присутності Каї Каллас, Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки-віцепрезидентки Європейської Комісії та Майкла МакГрата, Комісара Європейського Союзу з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів.

У ній, зокрема, повідомляється, що засідання Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року стане наступним кроком на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи.

Також у заяві вітається завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи.

Крім того, підтверджується «критична важливість Спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України».

«Ми підкреслюємо, що після створення, Спеціальний трибунал, відповідно до свого Статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку», – йдеться у документі.

З метою розширення міжнародної підтримки Спеціального трибуналу заява містить заклик до інших держав та міжнародних організацій приєднатися до зусиль та активно сприяти діяльності Спеціального трибуналу.

Так, за даними МЗС України, 9 травня до Львова прибули очільники зовнішньополітичних відомств із 35 країн та делегація Ради Європи.

Раніше ми писали, що Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії через її агресію в Україні. Київ сподівається, що нові обмеження стануть важливим інструментом тиску на Москву, аби сприяти відновленню миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє «Главком».

Як відомо, Європейський парламент 8 травня ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала або примусово перемістила Росія. Про це йшлося під час засідання Європарламенту, передає «Главком».

Відповідне рішення підтримали 516 євродепутатів, три висловились проти, ще 34 – утримались. 

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Теги: МЗС злочини проти людяності росія

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